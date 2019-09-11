Iğdır Havalimanı istatistikleri açıklandı Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı 2019 yılı Ağustos ayı hizmet verilen yolcu sayısını açıklandı.

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı 2019 yılı Ağustos ayı hizmet verilen yolcu sayısını açıklandı.

Havalimanı’nda 2019 yılı Ağustos ayı hizmet verilen yolcu sayısı 22 bin 407, uçak trafiği 156, yük trafiği kargo, posta, bagaj ise 278 ton olduğu açıklandı.

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı 2019 yılı Ağustos ayı sonu itibarı ile hizmet verilen yolcu sayısı 180 bin 654, uçak trafiği bin 370, yük trafiği kargo, posta, bagaj ise bin 900 ton olarak gerçekleşti.

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