Iğdır FK savunmaya genç takviye! Yiğit Ali Buz ile 3+1 yıllık imza

Iğdır FK, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını savunma hattına yaptığı takviyeyle sürdürdü. Yeşil-beyazlılar genç futbolcu Yiğit Ali Buz ile 3+1 yıllık anlaştı. Son olarak Hatayspor forması giyen Buz, geçtiğimiz sezon 1. Lig'de 31 maçta kadroya girerken, 25 karşılaşmaya 11'de başladı. 19 yaşındaki futbolcu rakip fileleri de 1 kez havalandırdı.

Iğdır FK'nın sosyal medya hesabından transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Hatayspor forması giyen Yiğit Ali Buz ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Yiğit Ali'ye ailemize hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında nice başarılar diliyoruz" denildi.