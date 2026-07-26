Iğdır FK savunmaya genç takviye! Yiğit Ali Buz ile 3+1 yıllık imza
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK son olarak Hatayspor forması giyen 19 yaşındaki stoper Yiğit Ali Buz’u kadrosuna kattı.
Iğdır FK, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını savunma hattına yaptığı takviyeyle sürdürdü. Yeşil-beyazlılar genç futbolcu Yiğit Ali Buz ile 3+1 yıllık anlaştı. Son olarak Hatayspor forması giyen Buz, geçtiğimiz sezon 1. Lig'de 31 maçta kadroya girerken, 25 karşılaşmaya 11'de başladı. 19 yaşındaki futbolcu rakip fileleri de 1 kez havalandırdı.
Iğdır FK'nın sosyal medya hesabından transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Hatayspor forması giyen Yiğit Ali Buz ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Yiğit Ali'ye ailemize hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında nice başarılar diliyoruz" denildi.