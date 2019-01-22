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İGDAŞ Mobil Uygulaması hizmetinizde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İGDAŞ, İstanbullulara sunduğu hizmet kalitesini artırmaya devam ediyor.

22 Ocak 2019 Salı 17:24
İGDAŞ Mobil Uygulaması hizmetinizde

İGDAŞ’ın İstanbulluların hizmetine sunduğu mobil uygulama ile fatura, bağlantı, abonelik, randevu, fesih gibi birçok hizmet artık cep telefonlarından kolaylıkla yapılabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İGDAŞ, uygulamaya koyduğu yeni teknolojiler ile hizmet kalitesini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Online İşlem Merkezi’ni (www.oim.igdas.com.tr) yenilen İGDAŞ, “Mobil Uygulamayı” da İstanbulların hizmetine sundu.

BİRÇOK İŞLEM ONLİNE OLARAK KOLAYLIKLA YAPILABİLİYOR

Mobil uygulama ile İGDAŞ, dijitalleşme ile ilgili önemli bir adım atarken İstanbullulara sunduğu hizmetin hızını daha da artırdı. İGDAŞ’ın birçok hizmeti artık mobil uygulama ile kolaylıkla yapılabilecek. İstanbullular; fatura, bağlantı ve abonelik sözleşmesinden sözleşme fesihine, fesih sonrası iade bilgilerini takipten gaz açma randevu tarihi belirlemeye kadar geniş bir yelpazede birçok İGDAŞ hizmetine artık cep telefonlarından da ulaşabilecek.
Gerçek kişilerin e-Devlet şifresi ile giriş yaparak faydalanabileceği sistemden, tüzel ve ticari müşteriler vergi numarası veya sözleşme hesabını kullanarak yararlanabilecek. Farklı adresler için birden fazla sözleşmesi olan aboneler, istediği yer için işlemlerini rahatlıkla yapıp takip edebilecek.

PROJELERİN DURUMU ANLIK TAKİP EDİLEBİLİYOR

İGDAŞ Mobil Uygulaması, doğalgazını açtırmak isteyenlere başvuru sürecinde, projelerinin durumunu canlı olarak takip imkânı da sunacak. Faturaların görüntülenip ödenebildiği uygulamada, sayacının arızalı olduğunu düşünen aboneler kontrol talebinde bulunabilecek, faturalarının içeriklerine itiraz edebilecek.

IOS VE GOOGLE PLAY STORE’DAN ÜCRETSİZ İNDİRİLEBİLİYOR

Geçtiğimiz Haziran ayında hizmet kapsamı genişletilerek ara yüzü yenilenen Online İşlem Merkezi’nin (OİM) İstanbullulardan büyük ilgi gördüğünü belirten İGDAŞ Genel Müdürü Ali İhsan SILKIM, “Mobil uygulamanın özellikle genç aboneler tarafından tercih edileceğini öngörüyoruz. Kullanımı çok kolay olan uygulama, IOS ve Google Play Store’dan “İGDAŞ” yazılarak ücretsiz olarak indirilebiliyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 17:24
  1. İstanbul
  2. İGDAŞ

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