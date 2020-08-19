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Siyaset İftirası elinde patlayan Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tuhaf çağrı: Bunu yaparsa hemen veririm
Siyaset

İftirası elinde patlayan Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tuhaf çağrı: Bunu yaparsa hemen veririm

Kendisi ve ailesiyle ilgili iftirasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2 milyon TL’lik tazminat davası açtığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan tuhaf bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, "ABD Kongresi’nin şantajına teslim olmasın. Derhal veririm" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 13:23:00 -
İftirası elinde patlayan Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tuhaf çağrı: Bunu yaparsa hemen veririm

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sık sık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik iftiralarından dolayı tazminat ödemek zorunda kalıyor.

İftilarına hiçbir delil sunamayan ve her defasında rezil rüsva olan ana muhalefet lideri son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin yurtdışında parası olduğu iftirasını atmıştı.

Muharrem İnce’nin parti içi muhalefeti hareketlendirdiği bir süreçte Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesi üzerinden yalan siyaset üreterek koltuğunu sağlamlaştırmaya çalışması dikkatlerden kaçmamıştı.

Skandal sözleri sonrası harekete geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu hakkında 2 milyon TL’lik manevi tazminat davası açmıştı.

Kılıçdaroğlu'ndan tuhaf açıklama

Mesnetsiz iddialar ile Erdoğan ve ailesine saldıran Kılıçdaroğlu, tazminat davası sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuhaf bir çağrıda bulundu.

CHP lideri "ABD Kongresi'nin şantajına teslim olunmaması halinde, hiçbir itirazda bulunmadan, Erdoğan Ailesi'ne 2 milyon lirayı derhal ödeyeceğim" açıklamasında bulundu.

Daha önceki tazminat davalarında parti üyelerinden  para toplayan Kemal Kılıçdaroğlu’nun doymak bilmediği yalan ve iftiralarının bedeli olan 2 milyon TL’yi nasıl ödeyeceği merak ediliyor.

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