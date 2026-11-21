AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel, avukatı Bahadır Çolakoğlu aracılığıyla Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'Alenen hakaret' suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

Fonun katılma paylarının tamamı yalnızca müvekkil Menderes Türel ile eşi Ebru Türel'e ait olduğu belirtilen dilekçede, "Fona dışarıdan hiçbir yatırımcı katılmamış, fona tek bir küçük yatırımcının, tek bir tasarruf sahibinin parası girmemiştir. Fonun portföyünde müvekkilin kendi taşınmazları dışında, halktan toplanmış ya da başka bir fondan aktarılmış herhangi bir kaynak bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu yapıda, üçüncü kişilere kazanç aktarımı, olağan dışı işlem ya da küçük yatırımcı aleyhine bir sonuç doğurması fiilen ve hukuken imkansızdır. Fonun tek geliri, portföydeki taşınmazlardan elde edilen kira geliridir. Ayrıca taşınmazların 2021- 2026 arasındaki değer artışı kendileri tarafından veya fon yöneticisi tarafından değil, günün rayiç bedellerine göre SPK onaylı bağımsız değerleme kuruluşu tarafından belirlenmiştir" denildi.

Menderes Türel, suç duyurusunun ardından Antalya Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne Ümit Özlale hakkında 100 bin liralık maddi tazminat davası açtı. Kişilik haklarına yönelik hukuka aykırı saldırıda bulunulduğunu iddia eden Türel, yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsil edilecek rakamı, Kızılay'a bağışlayacağını açıkladı.