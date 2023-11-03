'İftira' diyerek tepki gösterdi! Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmailağa açıklaması
Cübbeli Ahmet Hoca, İsmailağa Cemaati'nin kendisi hakkında yaptığı açıklamaya ilişkin paylaşımda bulundu.
Cübbeli Ahmet Hoca, İsmailağa Cemaati'nin kendisi hakkında yaptığı açıklamaya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
İsmailağa'nın, cemaatin mahrem konularını açtığını iddia ettiği Cübbeli Ahmet Hoca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
İsmailağa’nın şahsım hakkındaki yalan iftira dolu beyanları hakkında bu akşam 23.00’da tweetimi bekleyin!
İSLAM
Cübbeli Ahmet Hoca'dan önemli uyarı! 'Ülkesindeki yahudiye bunu yapan cennetin kokusunu bile alamaz'
Gündem
Cübbeli Ahmet Hoca, “Rabbimize sonsuz hamd olsun” diyerek flaş gelişmeyi duyurdu! Apar topar oraya götürdüler
{relation id:1796096 slug:'cubbeli-ahmet-hocadan-daily-islamiste-hamas-tepkisi-yuh-diyorum'}