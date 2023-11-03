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'İftira' diyerek tepki gösterdi! Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmailağa açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-11-03 17:27:00 - 2023-11-03 17:29:18
'İftira' diyerek tepki gösterdi! Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmailağa açıklaması

Cübbeli Ahmet Hoca, İsmailağa Cemaati'nin kendisi hakkında yaptığı açıklamaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Cübbeli Ahmet Hoca, İsmailağa Cemaati'nin kendisi hakkında yaptığı açıklamaya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

İsmailağa'nın, cemaatin mahrem konularını açtığını iddia ettiği Cübbeli Ahmet Hoca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İsmailağa’nın şahsım hakkındaki yalan iftira dolu beyanları hakkında bu akşam 23.00’da tweetimi bekleyin!

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