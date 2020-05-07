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Aktüel

İftardan sonra yapacağınız bu hareketler sizi rahatlatacak

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, koronavirüs tedbirleri ve Ramazan ayında hareketsiz kalan vatandaşları rahatlatacak olan egzersizleri anlatan videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 10:51:19 -
İftardan sonra yapacağınız bu hareketler sizi rahatlatacak

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, koronavirüs tedbirleri ve Ramazan ayında hareketsiz kalan vatandaşları rahatlatacak olan egzersizleri anlatan videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.


Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamaları ve ‘evde kal’ çağrısı sonrasında evde yapılacak olan egzersizler büyük önem taşıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de özellikle Ramazan ayında iftardan sonra oluşacak rehaveti engellemek için evde yapılabilecek egzersizleri anlatan bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.


Videoda ısınma, açma-germe hareketleri ile başlayan egzersizlerde sandalye ve küçük su şişeleri kullanılarak yapılan hareketlerin vücut sağlığına büyük faydası olduğu bildirildi.

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