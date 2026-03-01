  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Orta Doğu yanıyor! Irak’a hava saldırısı: Ölü ve yaralılar var CHP’lilerin demokrasi anlayışı bu kadar! Hizmet edene teşekkür etti, linci yedi İran'ın misillemesi Körfezi vurdu: KİK dışişleri bakanları acil koduyla bir araya geliyor Tarağını getirin şunun..! Komşusu İran yanıyor, Paşinyan mısır-hamur yiyip, paylaşıyor... İran’ın terör devleti İsrail’e yönelik kısas operasyonunda işgal altındaki Beyt Şemeş kenti cehennemi yaşadı! DEM'in "İran" çıkışı tepki topladı! Ne şiş yansın ne kebap... Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri Hamaney suikastı sonrası ilk temas: Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü Bebek katili Netanyahu ve Trump’a tek kelime yok! Koşun Koşun Özgür Demirtaş demokrasi dersi veriyor Uluslararası hukuk bir kez daha paspas oldu! AB’den Hamaney’in vurulmasına övgüler
Yerel İftar vakti feci kaza! SUV araç ok gibi saplandı: 1 ölü
Yerel

İftar vakti feci kaza! SUV araç ok gibi saplandı: 1 ölü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İftar vakti feci kaza! SUV araç ok gibi saplandı: 1 ölü

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iftar saatine yakın SUV tipi araç ile otomobil çarpıştı. Çarpışmada 22 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iftar vakti yaşanan trafik kazası herkesi derinden etkiledi. Kaza, Akyazı ilçesi Batakköy yolu Furkan Çelik Caddesi üzerinde meydana geldi. M.B.V. idaresindeki 54 AEB 110 plakalı SUV tipi araç, Uğurcan Çavdaroğlu (22) idaresindeki 54 SK 574 plakalı otomobile adeta ok gibi saplandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

 

Ailesi gözyaşlarına boğuldu

Bölgeye ulaşan ekipler, otomobil sürücüsü Uğurcan Çavdaroğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada yaralanan diğer araçtaki M.B.V. ise, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesi'nden Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çavdaroğlu'nun cenazesi de Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza haberini alarak olay yerine gelen Çavdaroğlu'nun ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Eskişehir’de korkunç kaza
Eskişehir’de korkunç kaza

Gündem

Eskişehir’de korkunç kaza

Erzincan'da görünmez kaza: Kar küreme aracı ne olduğunu anlamadı!
Erzincan'da görünmez kaza: Kar küreme aracı ne olduğunu anlamadı!

Yerel

Erzincan'da görünmez kaza: Kar küreme aracı ne olduğunu anlamadı!

Kars'ta korkunç kaza: Küçük çocuk hastaneye kaldırıldı!
Kars'ta korkunç kaza: Küçük çocuk hastaneye kaldırıldı!

Yerel

Kars'ta korkunç kaza: Küçük çocuk hastaneye kaldırıldı!

İzmir'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var!
İzmir'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Yerel

İzmir'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Bir anlık refleks kazayı böyle önledi!
Bir anlık refleks kazayı böyle önledi!

Yaşam

Bir anlık refleks kazayı böyle önledi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23