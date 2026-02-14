  • İSTANBUL
İftar sofralarına zamlı tarife! Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
İftar sofralarına zamlı tarife! Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

İftar sofralarına zamlı tarife! Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

Karabük'te on bir ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kala, vatandaşların merakla beklediği pide fiyatları resmiyet kazandı. Karabük Kahveci, Lokantacı, Otelci, Pastacı, Fırıncı ve Bakkallar Esnaf Odası tarafından yapılan açıklamaya göre, artan un, maya ve enerji maliyetleri gerekçe gösterilerek pide fiyatlarına yüzde 24 oranında zam yapıldı.

Karabük Kahveci Lokantacı Otelci Pastacı Fırıncı ve Bakkallar Esnaf Odası tarafından yapılan açıklamada, son bir yıl içerisinde başta un, maya ve susam olmak üzere temel ham maddelerde önemli fiyat artışları yaşandığı belirtildi. Ayrıca doğal gaz, elektrik dağıtım bedeli ve asgari ücretteki yükselişlerin de fırıncı esnafının giderlerini ciddi şekilde artırdığı ifade edildi.

 

Tüm maliyet artışlarına rağmen yapılan değerlendirmeler sonucunda zam oranının minimum seviyede tutulduğu vurgulanan açıklamada, hem işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmesi hem de vatandaşın alım gücünün korunması amacıyla fiyat artışının yüzde 24 ile sınırlandırıldığı kaydedildi.

Belirlenen yeni tarifeye göre Karabük’te 300 gram sade Ramazan pidesi 30 TL, 300 gram yumurtalı pide 35 TL, 600 gram sade pide 60 TL ve 600 gram yumurtalı pide ise 70 TL’den satışa sunulacak.

