İfşa oldu: Samsung'un iPhone kullandığı ortaya çıktı! Kafaları allak bullak eden olay

Samsung TV hesabının App Store üzerinden, yani iOS cihazlarla yönetildiğini ortaya çıkardı. Detaylar haberimizde.

Sosyal medya devi X, platformdaki şeffaflığı artırmak ve hesapların güvenilirliğini sağlamak amacıyla bu hafta önemli bir güncelleme yayınladı. Yeni eklenen “Bu hesap hakkında” özelliği sayesinde, kullanıcılar artık herhangi bir hesabın hangi ülkeden yönetildiğini ve daha da önemlisi platforma hangi uygulama mağazası aracılığıyla bağlandığını görebiliyor. Özellik temel olarak bot hesapları ve dezenformasyonu engellemeyi amaçlasa da, teknoloji dünyasının en büyük rekabetlerinden birinde ilginç bir detayı ortaya çıkardı.

Samsung TV hesabında dikkat çeken detay: iOS kullandıkları ortaya çıktı

Paylaşılan ekran görüntüsünde, Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un resmi “Samsung TV” hesabına ait veriler dikkat çekiyor. Hesabın detaylarına bakıldığında, bağlantı yöntemi olarak “Korea App Store” ibaresinin yer aldığı görülüyor. Teknoloji literatüründe “App Store” tanımı, Google Play Store’dan farklı olarak doğrudan Apple ve iOS ekosistemini işaret ediyor. Yani bu veri, Samsung’un kendi ürünlerini tanıtmak ve toplulukla iletişim kurmak için kullandığı resmi hesabın, aslında bir iPhone veya iPad üzerinden yönetildiğini kanıtlıyor.



Geçmiş yıllarda tweetlerin altında yer alan “Twitter for iPhone” etiketi nedeniyle pek çok Android üreticisi marka benzer krizler yaşamış ve bu durum alay konusu olmuştu. X platformu bu etiketi uzun zaman önce kaldırmış olsa da, getirilen yeni şeffaflık özelliği markaların kullandığı cihaz altyapısını yeniden görünür kıldı. Android dünyasının lideri konumundaki Samsung’un, en büyük rakibi Apple’ın teknolojisini kullanması sosyal medyada kısa sürede “skandal” olarak nitelendirildi ve teknoloji tutkunlarının diline düştü.

Bu tür durumlar genellikle markaların sosyal medya hesaplarını yöneten ajansların dikkatsizliğinden veya çalışanların kişisel cihaz tercihlerinden kaynaklanabiliyor. Ancak sebebi ne olursa olsun, bir teknoloji devinin kendi işletim sistemi yerine rakibinin ekosistemini tercih etmesi kurumsal imaj açısından talihsiz bir durum oluşturuyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir markanın rakip teknolojileri kullanması, o markaya olan güveninizi sarsar mı?