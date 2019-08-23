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IFO açıkladı: Anlaşmasız Brexit en çok İrlanda’yı vuracak

Münih Üniversitesi Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IFO), Brexit sonrası etkilenecek ülkeleri sıraladı.

23 Ağustos 2019 Cuma 15:32
IFO açıkladı: Anlaşmasız Brexit en çok İrlanda’yı vuracak

Münih Üniversitesi Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IFO), Brexit sonrası etkilenecek ülkeleri sıraladı. Araştırmaya göre anlaşmasız Brexit’ten en büyük yarayı İrlanda alacak.


Almanya’daki Münih Üniversitesi bünyesinde ekonomi, ticaret, iklim endeksi konularında uluslararası çalışmalar yapan Ekonomik Araştırma Enstitüsü (İFO), son araştırmasında İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasının üye ülkelere maliyetini hesapladı. IFO uzmanlarından Gabriel Felbermayr ve Jasmin Gröschl’in beraber yürüttükleri araştırmanın sonucunda, anlaşmasız Brexit nedeniyle ekonomisi en fazla zarar görecek olan ülkenin İrlanda olacağı belirlendi. İrlanda’da refah seviyesinde yüzde 8.16’lık azalma yaşanması bekleniyor. İrlanda’yı yüzde 5.23’lük azalışla Lüksemburg, yüzde 5.19 azalışla Malta ve yüzde 2.76’lık bir düşüşle İngiltere’nin izleyeceği raporda yer aldı.


Raporda Avrupa Birliği üyesi diğer devletlerin refah seviyelerinde yaşanacak düşüşler de hesaplandı. Buna göre Hollanda’nın yüzde 1.64, Belçika’nın yüzde 1.40, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin yüzde 1.37, Danimarka’nın yüzde 0.89, İsveç’in yüzde 0.75, Almanya’nın yüzde 0.72, Fransa’nın 0.52, İtalya’nın yüzde 0.40, İspanya’nın yüzde 0.39, Avusturya’nın yüzde 0.35 ve İsviçre’nin ise yüzde 0.01 oranında zarar göreceği ifade edildi.



Avrupa’nın düşüşünden Asya karlı çıkacak


Raporu yorumlayan IFO Dış Ticaret Merkezi uzmanlarından Marina Steininger, “Brexit’in dünyanın geri kalanındaki etkisi oldukça sınırlı” değerlendirmesinde bulundu. Buna karşılık Brexit’ten zarar görecek AB üyesi olmayan ülkeleri sıralayan Steininger, ABD’nin yüzde 0.01, Türkiye’nin yüzde 0.04, Kore’nin yüzde 0.03 oranında kayıp yaşayacağını belirtti. Refah seviyesinde artış gözlemlenmesi beklenen potansiyel ülkeleri sıralayan Steininger, Tayvan’ın yüzde 0.13, Çin’in yüzde 0.05, Hindistan’ın yüzde 0.02 ve Rusya’nın ise yüzde 0.01 kar elde edeceğini açıkladı.


Steininger, önümüzdeki süreçte yatırımcılar için yaşanacak belirsizlikler ve döviz kurundaki değişimlerin olumsuz etkileri arttırabileceği vurgusunda bulunurken, "İmzalanacak bir serbest ticaret anlaşması olumsuz sonuçları kesinlikle azaltacaktır" dedi.


Leuven Üniversitesi tarafından yapılan başka bir araştırmaya göre, İngiltere’nin AB’den anlaşmasız bir şekilde ayrılması halinde Almanya’da işsiz kalabilecek kişi sayısını 290 bin olarak hesaplanırken İngiltere’de bu rakamın 500 bini bulacağı, İrlanda’da ise 50 bin kişinin işsiz kalacağı uyarısı yapıldı.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 15:32
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