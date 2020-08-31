İFMİB Başkanı Gören: "5 kıtaya Türk fındığı yedireceğiz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Gören, ihracatçılar olarak 5 kıtaya Türk fındığı yedirmek için aralıksız çalıştıklarını bildirdi.

İFMİB'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin dünya pazarlarındaki lider ürünü fındıkta, ihraç sezonun yarın başlayacağı ve başta AB olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ihracat yapan Türkiye'nin, dünya pazarının yüzde 70'ini elinde bulundurduğu bildirildi.



Gören, 2020-2021 sezonu fındığın piyasaya inmesi ve ihracata başlamasıyla birlikte rekabetin kızışacağını aktararak, ihracatçıların zor şartlarda dahi pazar çalışmalarını sürdürdüğünü, yeni pazar imkanlarını zorladığını, üretim tarafında desteklenmesi halinde Türkiye'nin, liderliğini uzun yıllar kimseye kaptırmayacağını belirtti.



Türkiye'nin, 2019-2020 sezonunu tüm zamanların rekor ihracatını gerçekleştirerek kapattığını hatırlatan Gören, "Geçtiğimiz sezon tüm rakiplerimizde fındık üretimi azalırken, ülkemizde artarak 880 bin ton civarında üretim gerçekleşmişti. Biz ihracatçılar da bunu iyi değerlendirdik ve 344 bin ton gibi rekor sayılacak miktardaki ürünü ihraç ederek 2,3 milyar dolar döviz girdisi sağladık. Ancak bu yıl olay biraz tersine döndü. Rakip ülkelerde üretim artarken, bizde az da olsa bir gerileme yaşandı." değerlendirmesinde bulundu.



Gören, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıkladığı ve kendi tahminlerine de yakın olan 665 bin tonluk kabuklu fındık elde edeceklerini belirterek, "Belki bu ilk başta dünya pazarındaki pazar payımızın azalacağı şeklinde yorumlanabilir. Ancak gerek Türk ihracatçısının pazardaki deneyimi ve becerisi gerekse geçen yıldan devreden 70-80 bin tonluk stokla birlikte bu dönemde de pazar payımızı artırarak devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Bu yıl alışılmışın dışında başta Çin olmak üzere Uzak Doğu ülkeleri, Amerika, Rusya ve Kuzey Afrika ülkeleri ile Hindistan'a fındık ihracatında önemli artış beklediklerini kaydeden Gören, "Alışık olduğumuz Avrupa ülkelerine aynı hızda ihracat devam edecek, İskandinav ülkelerinde ihracatta gözle görülür artış sağlanacaktır. Güney Amerika ülkeleri, geçtiğimiz yıllara göre daha fazla fındık tüketmeye başladı. Yeni yeni girmeye başladığımız Asya ve Afrika ülkelerine de ihracatımızı zamanla artıracağız. İhracatçılar olarak 5 kıtaya Türk fındığı yedirmek için aralıksız çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.





- "TMO, düzenleyici kurum gibi hareket etmeli"





Ali Haydar Gören, TMO'nun bir süredir devlet adına fındık alım fiyatı açıkladığını, 2020-2021 dönemi için ise Levant kalite fındık için 22,0 TL/kilogram, Giresun kalite fındık için 22,5 TL/kilogram fiyat verdiğini hatırlatarak, "Açıklanan fiyat üreticiyi memnun etti. Belki de bahçesine yatırım yapmaya teşvik bile edebilir. Bu fiyat ihracatçı için de makul. Üreticinin kazanması bizi de memnun eder." değerlendirmesinde bulundu.

Kendileri için TMO'nun aldığı ürünü ileride hangi fiyattan satacağının çok önemli olduğuna işaret eden Gören, şunları kaydetti:



"Devlet adına alım yapan TMO'nun, ticari bir kuruluş gibi değil de piyasayı düzenleyici bir kurum davranması, alım fiyatını açıkladığı gibi satış fiyatı ve şartlarını da ilan etmesi belirsizlikleri ortadan kaldırır. Önünü net görebilen firmalar daha çok ihracata kanalize olur ve sonuçta ülkemiz kazanır. Ürünün kaliteli, verimli ve bol olması, hem ülke ekonomisi hem de üretici ve ihracatçıların sosyal refahı için önemli.

Bizim asıl sorunumuz verimlilik. Türkiye olarak çok acil bir şekilde verimliliği artıracak çalışmalar yapmak zorundayız. Şöyle ki FAO verilerine göre, 2013-2017 yılları arasını kapsayan 5 yıllık dönemde ABD'nin dekar başına fındık verimi 254 kilogram. Hemen yanı başımızda bulunan ve fındık üretimine yeni yeni başlayan Gürcistan'da 178, İtalya'da 146, Azerbaycan'da 118, İspanya'da ise 90 kilogram. Dünya pazarının lideri konumundaki ülkemizde ise dekar başına 77 kilogram verim elde ediyoruz. Bir an önce başta yenileme çalışması olmak üzere zararlılarla zirai mücadele, üreticilerin eğitimi gibi çalışmaları koordineli bir şekilde gerçekleştirmeliyiz. Tarım Bakanlığımız ve biz ihracatçılar çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Ancak toplumun tüm kesimlerinin dahil olduğu ve bir plan dahilinde çalışmaya ihtiyacımız var."







