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Medya İflah olmaz AK Parti muhalifinden şok itiraf! O da sonunda kabul etti
Medya

İflah olmaz AK Parti muhalifinden şok itiraf! O da sonunda kabul etti

Cumhuriyet gazetesinin 80'ine merdiven dayayan yazarı Orhan Bursalı da altılı masadaki tuhaflıklardan dert yanmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 11:15:00 -
İflah olmaz AK Parti muhalifinden şok itiraf! O da sonunda kabul etti

Cumhuriyet gazetesinin 80'ine merdiven dayayan yazarı Orhan Bursalı da altılı masadaki tuhaflıklardan dert yanmaya başladı. İflah olmaz AK Parti muhalifi Bursalı, büyük umutlar bağladığı masada derin sıkıntılar olduğunu itiraf etmek zorunda kaldığı yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Gündem oluşturma ve olumlu tartışma yaratma konusunda derin sıkıntıları var masanın.

Bugün seçilecek cumhurbaşkanının yetkileri, dün de türban konusu sıkıntılardan ikisi. 

Bunlara İmamoğlu üzerinden İyi Parti-CHP arasındaki belli belirsiz ama su üzerine çıkan sürtüşmesini de ekleyin. 

Tüm bunları gölgede bırakacak şekilde bir yıldır gündemde olan altılı masanın başkan adayının kim olacağı üzerine bitmez tükenmez operasyonları, söylentileri, spekülasyonları, tartışmaları, çekişmeleri, kavgaları da unutmayın.

KÖPÜRTÜLEN TARTIŞMALAR

Bunların hepsi, seçimleri kazanma iddiasındaki Millet İttifakı (ittifak mı var bilmiyorum) saflarında köpürtülen ve tüm ülkece konuşulan konuları kapsıyor.

Bu iyi bir şey mi, Millet İttifakı’nın bir büyük iletişim politikasızlığı içinde yüzdüğünü göstermiyor mu..

Bize bunları neden tartıştırıyorsunuz ki.

(...)

Aralarında bir ay orada bir ay burada tartıştılar, şüphesiz kuracakları mekanizma konusunda ortaya iyi şeyler çıktı. 

Ama temel mesele iktidara geldiğinizde ne yapacağınız.

Bir program... Bir yıl sonunda ne yapacak nasıl bir Türkiye ile millet yüzleşecek? İki yıl sonra nasıl bir Türkiye fotoğrafı ile karşı karşıya geleceğiz... Peki, üçüncü, dördüncü ve artık yeni seçim yılına girilecek beşinci yılda?

Biz aylardır bu köşelerde, bunları tartışıp değerlendireceğimize, yaşadığınız ve yarattığınız sıkıntıları tartışıyoruz.

Bir düzgün strateji eksikliği var. Önce bir hükümet programını oluşturmalıydınız.

Herkesi sıkıntıya sokacak mesela türban, başkan yetkisi, hatta aday gibi konularda, birbirinize danışmadan adım atmanız bence doğru değil. Çünkü bu, blok olarak hepinizi etkileyen sonuçlar doğuruyor. (...)"

 

 

 

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Yorumlar

Afet Malafat

Condomu ağzina almış şişiriyor.Şişhane Saraçhane arasında Condom düştü.Altı çıktı kaç CALLdi ONE!FaceBOOK und Çikın!Bokunu çıkardılar.Oynuyor.O'YALAMA Lbgt top.İstop.Hizaya JEL!GelATin!Yapıştı jelibon Rezerve sinek gibi.Atı alan Üsküdar.ElhamduLİLLAH!AT Sineği.Muhalefet hamama girmiş CHIPçıplak!Muslukları kim CALL di one?

TURAN ŞAHİN

bur sa lı yız..
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