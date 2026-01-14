  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
İfadesi ortaya çıktı! Oktay Kaynarca'dan uyuşturucu ve fuhuş sorularına cevap!

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılan oyuncu Kaynarca’nın savcılıkta uyuşturucu ve fuhuş sorularına verdiği cevaplar ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca savcılıkta verdiği savunmasında şu ifadeleri kullandı: ‘Ben her zaman uyuşturucu gibi yasaklı maddelere karşıyım. Sormuş olduğunuz Günyüzü Konakları’ndaki eve gittim. Orada Murat Gülibrahimoğlu bulunmaktaydı. Göstermiş olduğunuz fotoğraflardaki eğlence grubunun orada olduğuna tanık oldum. Rabia Karaca’nın ifade ettiği, 'Murat Gülibrahimoğlu ile Oktay Kaynarca’nın yeni havalimanı taraflarında Orta Doğululara hitap edecek inşaat projesi ile ilgili reklam yüzü teklifini kabul ettiği' şeklindeki beyanını kabul ediyorum.”

100 BİN DOLARI İADE ETTİM

“Murat Gülibrahimoğlu ile yakın arkadaşım. Fatih Keleş isimli kişiyi de Murat Gülibrahimoğlu’nun yanında gördüğüm için tanırım. Rabia Karaca’nın ifade ettiği, “Murat Gülibrahimoğlu ile Oktay Kaynarca’nın yakın arkadaş olduğu, uyuşturucu ve fuhuş partilerinde birbirlerine kadın hediye ettikleri' şeklindeki beyanını kabul etmiyorum. Murat yakın arkadaşımdır; ancak fuhuş gibi bir suçta aracılık yapmam söz konusu dahi olamaz. Rabia Karaca isimli şahsı kesinlikle tanımıyorum. Murat Gülibrahimoğlu’ndan tanıtım filmi için 100 bin dolar aldım. Sonradan bu proje hayata geçmediği için parasını iade ettim. Proje ile ilgili çekim yapıldı ancak hayata geçmedi" dedi.

1
