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İfadesi ortaya çıkan Nihat Doğan için Aile Bakanlığı harekete geçti!

11 ve 17 yaşında iki kız çocuğunu alıkoyma iddiasıyla gözaltına alınan Nihat Doğan ile ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı harekete geçti.

12 Eylül 2018 Çarşamba 18:41
İfadesi ortaya çıkan Nihat Doğan için Aile Bakanlığı harekete geçti!

Reşit olmayan iki kız çocuğunu evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Nihat Doğan hakkında yeni bir gelişme yaşandı! 11 ve 16 yaşlarındaki iki kızın ailesi, Nihat Doğan’ın çocukları evine davet ederek harçlık vermek istediğini iddia etti. Şikayet üzerine Doğan da önceki gün polis merkezinde ifade verdi. Doğan, savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı. Doğan, olay üzerine yaptığı açıklamada, kendisinin “Anadolu'nun milli bir değeri” olduğunu savunmuş ve bu nedenle kendisine saldırılarda bulunulduğunu ileri sürmüştü.

AİLE BAKANLIĞI NİHAT DOĞAN İÇİN HAREKETE GEÇTİ

11 ve 17 yaşındaki iki kız kardeşi evinde iki saat boyunca alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Nihat Doğan soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı.

Sözcü'nün haberine göre; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bahse konu çocukların yaşlarının 18’den küçük olması üzerine soruşturmaya dahil olmak için harekete geçti.

Bakanlık yetkililerinin aile ile irtibata geçtiği öğrenildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyetteki ifadesinde iki kız çocuğunu evine davet ettiğini kabul eden Nihat Doğan, “Ben onları tesadüfen gördüm ve eve davet ettim. Kendileri de kabul ederek geldiler. Ben de kendilerini daire kapısında karşıladım. Evde yaklaşık 45 dakika kadar kaldıklarını hatırlıyorum. Bu süre içerisinde evde televizyon izledik. Derslerinden okullarından bahsettik. Onlar da bana yaptığım işlerle ilgili sorular sordu. Benim numaram onlarda var. Ama bende onların numarası yok” dedi.

İfadesine devam edilen Doğan'ın, “Daha sonra onlar evden çıkarken onlara harçlık vermek istedim. Ama kabul etmediler. Ben de ısrarcı olmadım. Çocukların hiçbiri ile baş başa kalmadım. Herhangi birisine de fiziksel temasım olmadı. Kızları evde zorla asla tutmadım. Kendileri daha sonra evden ayrıldılar” şeklinde ifade verdiği öne sürüldü.

Emniyetteki ifadesinin ardından Nihat Doğan savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 18:41
  1. Nihat Doğan
  2. Nihat Doğan kız çocukları
  3. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

YORUM YAZ

  • muhjaiddinmuhjaiddin14 dk önce
    ...senin ne işin var 11 yaşında cocuk ile ne diye eve davet ediyorsun....
  • AHMETAHMET42 dk önce
    Peki Kızların ifadesi ne? Komplo olabilir mi?
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