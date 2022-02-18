İETT'yi çalıştıramayan belediyenin başı, oraya davet edildi

Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, "uluslararası siyasetin Davos'u" olarak görülen Münih Güvenlik Konferansı'na Ekrem İmamoğlu'nun da davet edilmesini eleştirdi. "İETT'yi çalıştıramayan belediyenin başı, Güvenlik Konferansı'nda konuşacak... Çünkü küreselci odak, İstanbul üzerindeki özel hesaplarından ve 2030'da 'dünyaya şekil verecek şehirler' tasarısından vazgeçmiyor, vazgeçmez" ifadelerini kullanan Babaoğlu, "Bilmem, anlatabildim mi?" diye sormayı da ihmal etmedi. İşte, Babaoğlu'nun "her şeyi oldukça net bir şekilde anlattığı" yazısının ilgili bölümü:

"Münih Güvenlik Konferansı'nda Antony Blinken ve Kamala Harris olacak...

Ursula von der Leyen, Macron, Zelenski olacak...

Sergey Lavrov da davetliymiş ama gelip gelmeyeceği ben yazıyı yazarken belli değildi.

Tabii Almanya Başbakan, Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı düzeyinde temsil edilecek konferansta...

Bizden de Hulusi Akar'ın katılması, konferansın karakteri bakımından normal.

İşe bakın ki, Ekrem İmamoğlu da davet edilmiş...

İETT'yi çalıştıramayan belediyenin başı, Güvenlik Konferansı'nda konuşacak...

Çünkü küreselci odak, İstanbul üzerindeki özel hesaplarından ve 2030'da "dünyaya şekil verecek şehirler" tasarısından vazgeçmiyor, vazgeçmez...

Bilmem, anlatabildim mi?"