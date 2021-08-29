İETT’de her gün ayrı bir rezalet

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İETT otobüsleri ve Metrobüsler İstanbullunun gündeminden düşmüyor. Son günlerde çok sık arıza yapmaya başlayan ve klimaları bile çalışmayan araçlar vatandaşlara büyük çile yaşatıyor.

Vatandaşların otobüsleri itmesine varan sorunlar büyük tepki çekiyor. CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İETT hatlarında dün de akıl almaz olaylar yaşandı.

Bayrampaşa hattında görevli bir İETT otobüsü, çalışma yapılan yola saplandı. Vatandaşların ittirmeye çalıştığı otobüsün ekranında ise ‘görevli’ yazması dikkatlerden kaçmadı. Daha sonra Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na doğru seyir halinde olan metrobüs, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün üzerinde arıza verdi. Yolcuların araçtan inmek zorunda kalması sonrası köprü trafiği felç oldu.

Günün en son ve üzücü haberi ise Pendik’ten geldi. Pendikspor Ampute Futbol Takımında oynayan yabancı iki futbolcu, İETT şoförü tarafından acımasızca darp edildi. Polise başvuran sporcular, şoförden şikayetçi oldu.



