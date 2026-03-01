İETT otobüsü yolda kaldı! İş yine yolculara düştü

CHP’li İBB’nin en sorunlu kurumlarından olan İETT yine yolcuları mağdur etti. Arnavutköy'de ana cadde üzerindeki çamur nedeniyle yokuşu çıkamayan İETT otobüsünü vatandaşlar iterek kurtarmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Arnavutköy Hadımköy yolu Sazlıbosna mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki İETT otobüsü cadde üzerinde oluşan çamur nedeniyle yokuşu çıkmakta zorlandı. Bir süre ilerleyemeyen otobüsteki yolcular ve çevredeki vatandaşlar araçtan inerek otobüsü itmeye başladı. Görüntülerde çok sayıda vatandaşın otobüsün arkasına geçerek aracı itmeye çalıştığı anlar yer aldı. Yaşanan ilginç anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çamurlu yolu yapmayan bu nedenle de yolda kalan yolcular İBB yönetimine adeta isyan etti.