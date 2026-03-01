  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! İran devlet televizyonunun spikeri, Hamaney’in ölüm haberini hüngür hüngür ağlayarak duyurdu Son dakika: Trump: İran saldırırsa daha önce kullanmadığımız bir güçle vururuz. İsrail'de İran füzeleri paniği! Hamaney’in ölümü sonrası iki ülkede kutlama sesleri! Hadi biri tamam da diğerine ne oluyor? Pezeşkiyan'dan İran'ın dini lideri Hamaney'in öldürülmesine tepki: ‘Cevapsız kalmayacak’ İran'ın yeni lideri kim olacak? Kulislerde bu iki isim konuşuluyor! Erbil’deki ABD üssü vuruldu: Sadr, Hamaney için yas ilan etti ABD’nin "Yenilmezlik" balonu Bahreyn’de söndü: Hava savunma sistemleri tel tel dökülüyor! Hamaney Sonrası Ortadoğu: Türkiye Bu Fırtınada Nerede Duracak? İran füzeleri BAE'nin simgelerinden olan Burj Al Arab'ı vurdu!
Gündem İETT otobüsü yolda kaldı! İş yine yolculara düştü
Gündem

İETT otobüsü yolda kaldı! İş yine yolculara düştü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

CHP’li İBB, İstanbulluları mağdur etmeye devam ediyor. Arnavutköy'de çamurlu yolda ilerleyemeyen İETT otobüsünü vatandaşlar itmek zorunda kaldı. O anlar kameraya böyle yansıdı…

CHP’li İBB’nin en sorunlu kurumlarından olan İETT yine yolcuları mağdur etti. Arnavutköy'de ana cadde üzerindeki çamur nedeniyle yokuşu çıkamayan İETT otobüsünü vatandaşlar iterek kurtarmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Arnavutköy Hadımköy yolu Sazlıbosna mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki İETT otobüsü cadde üzerinde oluşan çamur nedeniyle yokuşu çıkmakta zorlandı. Bir süre ilerleyemeyen otobüsteki yolcular ve çevredeki vatandaşlar araçtan inerek otobüsü itmeye başladı. Görüntülerde çok sayıda vatandaşın otobüsün arkasına geçerek aracı itmeye çalıştığı anlar yer aldı. Yaşanan ilginç anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çamurlu yolu yapmayan bu nedenle de yolda kalan yolcular İBB yönetimine adeta isyan etti.

Gazeteci Ferhat Murat'tan Saadet Partisi ve İBB'ye "Adalet Sofrası" sorusu
Gazeteci Ferhat Murat'tan Saadet Partisi ve İBB'ye "Adalet Sofrası" sorusu

Gündem

Gazeteci Ferhat Murat'tan Saadet Partisi ve İBB'ye "Adalet Sofrası" sorusu

İBB Hortumcularının Jet Aşkı Çatladı: Rabia Karaca Sessizliğini Bozdu!
İBB Hortumcularının Jet Aşkı Çatladı: Rabia Karaca Sessizliğini Bozdu!

Gündem

İBB Hortumcularının Jet Aşkı Çatladı: Rabia Karaca Sessizliğini Bozdu!

CHP’li İBB’nin işi gücü fitne! İBB’ye bağlı İPA, gençleri kaygılı çıkarttı!
CHP’li İBB’nin işi gücü fitne! İBB’ye bağlı İPA, gençleri kaygılı çıkarttı!

Gündem

CHP’li İBB’nin işi gücü fitne! İBB’ye bağlı İPA, gençleri kaygılı çıkarttı!

Kazlıçeşme Meydanı moloz yığınlarıyla yok edildi CHP’li İBB ve İSKİ’nin pisliği meydana döküldü
Kazlıçeşme Meydanı moloz yığınlarıyla yok edildi CHP’li İBB ve İSKİ’nin pisliği meydana döküldü

Gündem

Kazlıçeşme Meydanı moloz yığınlarıyla yok edildi CHP’li İBB ve İSKİ’nin pisliği meydana döküldü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23