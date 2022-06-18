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Yaşam İETT otobüsü 17 araca çarptı!
Yaşam

İETT otobüsü 17 araca çarptı!

İstanbul'un Eyüpsultan'da İETT otobüsü 17 araca çarparak durabildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 08:10:00 -
İETT otobüsü 17 araca çarptı!

İstanbul'da korkunç bir kaza meydana geldi. Eyüpsultan ilçesinde 50 aracın bulunduğu sokağa girerek tam 17 araca çarpan İETT otobüsü son olarak bir kamyona çarparak durabildi.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir İETT otobüsü gece 00.30 saatlerinde tam 17 araca çarptı. Yaşanan kaza sonrası otobüsün şoförünün olay yerinde uzaklaştığı belirtildi. Sokak üzerinde 50'ye yakın araçtan 17'sine çarpan İETT otobüsü, son olarak bir kamyona çarparak durabildi.

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