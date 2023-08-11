IEA'dan petrol için flaş açıklaması: Bölgeden bölgeye dünyanın her yerinden yükseliş! Bu sözlerle duyurdular

Petrol fiyatları haziran sonundan beri yaklaşık yüzde 20 arttı ancak Uluslararası Enerji Ajansı’na (IEA) göre, OPEC’in ve topluluğun kararlarına uyan diğer üreticilerin ham petrol üretimini kısma politikasını sürdürmesi halinde bu yıl daha da yükselebilir.

IEA'dan petrol fiyatlarında artış uyarısı

Nisan ayında, OPEC ve Rusya dahil müttefikleri, düşen petrol fiyatlarını dengelemek amacıyla günlük petrol üretimini yıl sonuna kadar 1,6 milyon varil üzeri kısma kararı aldılar.

Temmuz ayında da, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan ilave kesintiler duyurdu ve OPEC’in üretimle ilgili hedeflerinin 2024 sonuna kadar yürürlükte olacağı mesajını verdi.

IEA aylık petrol piyasası raporunda, bu kesintilerin ve petrole olan yüksek talebin şimdiden rezervlerde ciddi bir azalmaya neden olduğuna dikkat çekildi.

Ajansın raporunda, IEA’nın mevcut üretim hedeflerini koruması halinde, petrol envanterlerinin üçüncü çeyrekte günde 22 milyon varil, dördüncü çeyrekte ise günde 1,2 milyon varil azalabileceğine dikkat çekildi. Bunun da fiyatları daha da yükseğe taşıması ihtimali var.

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IEA, bu yıl günlük petrol talebinin ortalama 2,2 milyon varil artarak 102,2 milyon varil rekor düzeyini koruyacağına dair daha önceki tahminini de değiştirmedi.

Ajans, petrol fiyatları üzerindeki baskının 2024’te ise hafifleyebileceğini düşünüyor. IEA’ya göre, günlük petrol talebindeki artış 2024’te 1 milyon varile gerileyebilir. Bunun nedeni ise, pandemi sonrası toparlanmanın büyük ölçüde tamamlanacak olması ve başka enerji kaynaklarına geçişin hız kazanması.

IEA’ya göre, dünyada yakıt verimliliği standartlarının daha da sıkılaştırılması, elektrikli araç pazarındaki büyüme ve ekonomilerdeki yapısal değişiklikler gibi parametreler petrole olan talebin gelecek birkaç yılda pik noktaya ulaşmasını sağlayacak.

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