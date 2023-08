IEA'dan petrol için flaş açıklaması: Bölgeden bölgeye dünyanın her yerinden yükseliş! Bu sözlerle duyurdular

Türkiye ve dünyada gündem petrol! Petrol tüketimi rekor seviyeye çıktı. IEA, 2024'te petrol talebi artışında yavaşlama bekliyor. Yeni haberi her an, her geçen gün yükseliş alabiliriz diyen uzmanlara göre eğer fiyatlar artarsa, doğal olarak Türkiye'nin akaryakıt fiyatlarına bir kez daha yeni zamlar gelmesi söz konusu olacak. Gündemde yer alan habere göre: Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), 2024 yılı için petrol talebi büyüme beklentisini önceki tahminine göre günde 150 bin varil düşürdü diyerek açıkladılar...