Akaryakıtta son durum: Akaryakıt benzin, motorin için zam- indirim, tabela değişiyor mu? İşte yeni haber

Son dakika motorin, benzin fiyatı haberleri...Akaryakıt fiyatları, petrol piyasası ve dolar/TL tarafındaki gelişmelerle yön bulmaya devam ediyor. OPEC'in petrol üretimi temmuzda 836 bin varil azalırken, arz endişeleri piyasada fiyatlanmaları etkiliyor. Piyasadan gelen gelişmelerle birlikte motorin fiyatları için de bugünden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Benzin fiyatı ve mazot fiyatı bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte il il benzin ve motorin fiyatları listesi...

ABD PETROL FİYATLARI TAHMİNİNİ YUKARI YÖNLÜ REVİZE ETTİ

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), Suudi Arabistan'ın üretim kesintilerinin petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturduğuna işaret ederek, bu yıl ve gelecek yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini yükseltti. Paris merkezli Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) tarafından yayımlanan rapora göre, küresel petrol tüketimi rekor seviyeye yükseldi ve bu durum ağustos ayında fiyatları yükseltme ihtimalini doğurdu.

sabah'a göre: Artan küresel petrol talebine rağmen Suudi Arabistan'ın üretim kesintilerinin küresel petrol stoklarının düşmesine neden olacağı ve bu durumun yıl sonuna kadar petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturacağı öngörülüyor.

Bu yılın ilk yarısında günlük ortalama 600 bin varil artan küresel petrol stoklarının, yılın ikinci yarısında günlük ortalama 400 bin varil gerileyeceği tahmin ediliyor. Gelecek yıl ise küresel stoklarda kısıtlı bir artış öngörülüyor.

Öte yandan, İran'da petrol arzı geçen ay haziran ayına göre günlük 68 bin, Angola'da 56 bin varil ve Irak'ta 40 bin varil arttı. Temmuzda OPEC'in ham petrol üretiminin dünyadaki toplam üretim içindeki payı ise yüzde 27,1'e geriledi.

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AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL GELİŞMELER

MOTORİNE ZAM GELDİ

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için 1,80 TL zam geldi. Yeni bir indirim-zam beklenmiyor.

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için yeni bir indirim-zam beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları özelinde akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte il il benzin fiyatı ve motorin fiyatları:

İstanbul mazot fiyatı 38,31 TL

Ankara mazot fiyatı 38,79 TL

İzmir mazot fiyatı 38,96 TL

Motorin fiyatları için 1, 80 TL zam geldi. Yeni bir indirim-zam beklenmiyor.

BENZİN FİYATI İL İL NE KADAR?

İstanbul benzin fiyatı 36,13 TL

Ankara benzin fiyatı 36,63 TL

İzmir benzin fiyatı 36,73 TL

Benzin fiyatı için yeni bir indirim-zam beklenmiyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin fiyatı ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.