  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye Asya deviyle imzaladı: Bakan Bayraktar anlaşmanın detaylarını açıkladı AK Partili isimden Fatma Betül Sayan Kaya talebi: Tüm salon ayağa kalktı Azerbaycan Türkiye ilişkilerindeki gidişat bir ülkeyi havalara uçurdu: Krizi fırsat bilip harekete geçtiler Ivan Karpov, Rusya'nın Türkiye planını duyurdu: Bu yüzden teklife 'evet' diyebilirler Köfteci Yusuf'un patronu Yusuf Akkaş 'bize yetiyor' dedi, ne kadar kar ettiklerini açıkladı Umman açıklarında tankerin makine dairesine iki mühimmat isabet etti Koç Holding gelen son haberle sarsıldı: Bunu hiç beklemiyorlardı iPhone 18 için fiyat artışı iddiası: Üç yeni model 2027 baharında gelebilir İstifa kararı almıştı! Oktay Saral'dan çok konuşulacak sözler:  Hey Allah’tan korkmaz, kuldan utanmazlar Uzmanlar en sık yapılan hataya karşı uyardı! Evde yokken fırını açık bırakmak güvenli mi?
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Türkiye Asya deviyle imzaladı: Bakan Bayraktar anlaşmanın detaylarını açıkladı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye Asya deviyle imzaladı: Bakan Bayraktar anlaşmanın detaylarını açıkladı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Güney Kore arasında imzalanan kritik anlaşmalarla ilgili konuştu.

#1
Foto - Türkiye Asya deviyle imzaladı: Bakan Bayraktar anlaşmanın detaylarını açıkladı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Güney Kore ile enerji ve madencilik alanlarındaki iş birliğine kapsamlı bir çerçeve kazandıran mutabakat zaptı anlaşmalarının imzalandığını belirterek, söz konusu adımların iki ülkenin mühendislik, teknoloji ve sanayi birikimini ortak projelere taşıyacağını bildirdi.

#2
Foto - Türkiye Asya deviyle imzaladı: Bakan Bayraktar anlaşmanın detaylarını açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung başkanlığındaki heyetler arası görüşmenin ardından liderlerin huzurunda iki mutabakat zaptının imzalandığını kaydetti. Bayraktar, Güney Kore İklim, Enerji ve Çevre Bakanlığı ile 'Enerji Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesi Mutabakat Zaptı'nın, Ticaret, Sanayi ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile de 'Doğal Kaynaklar ve Madencilik Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nın imza altına alındığını aktardı.

#3
Foto - Türkiye Asya deviyle imzaladı: Bakan Bayraktar anlaşmanın detaylarını açıkladı

İmzalanan anlaşmalarla nükleer enerji ve temiz enerji teknolojileri başta olmak üzere enerjinin tüm alanlarında ortak çalışmalar geliştireceklerini ifade eden Bayraktar, kritik mineraller ve nadir toprak elementlerinde kaynak potansiyelini teknoloji, yatırım ve yüksek katma değerli üretimle buluşturacak iş birliklerini ilerleteceklerini dile getirdi. Bayraktar, yılda bir kez dönüşümlü olarak düzenlenecek Türkiye-Kore Enerji Dönüşümü Forumu ile de bu çalışmaların uygulamaya yansımasını yakından takip edeceklerini ve üst düzey diyaloğa süreklilik kazandıracaklarını vurguladı.

#4
Foto - Türkiye Asya deviyle imzaladı: Bakan Bayraktar anlaşmanın detaylarını açıkladı

Ayrıca liderlerin huzurunda TÜNAŞ ile KEXIM arasında 'Nükleer Güç Projesi Finansmanına İlişkin İşbirliği Mutabakat Zaptı'nın imzalandığını kaydeden Bayraktar, bu anlaşmayla TÜNAŞ'ın Türkiye'de geliştireceği nükleer güç santrali projelerine yönelik potansiyel finansman imkanlarının değerlendirilmesi için bir iş birliği çerçevesi oluşturulduğunu bildirdi. Anlaşmaların hayırlı olmasını dileyen Bayraktar, ülkelerin mühendislik, teknoloji ve sanayi birikimini ortak projelere taşıyacağını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Öcalan’ı eleştirdiği için PKK tarafından öldürülen PKK'nın kurucusuna Tunceli’de anıt mezar yaptırdılar
Gündem

Öcalan’ı eleştirdiği için PKK tarafından öldürülen PKK'nın kurucusuna Tunceli’de anıt mezar yaptırdılar

Terör örgütü PKK'nın kuruluş sürecinde yer alan ve Merkez Komite üyeliği ile Avrupa sorumluluğu görevlerinde bulunan ancak 2 Kasım 1985'te İ..
İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
Gündem

İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Haber, Zorlu Holding tarafın..
Fenerbahçe Samandıra Tesisleri'nde dev kriz! Aziz Yıldırım kulübü dışarıya şikayet eden futbolcuların peşine düştü!
Spor

Fenerbahçe Samandıra Tesisleri'nde dev kriz! Aziz Yıldırım kulübü dışarıya şikayet eden futbolcuların peşine düştü!

Başkanlık yarışını kaybettikten sonra Beşiktaş-Kasımpaşa maçında konuşan Hakan Safi'nin "Bazı futbolcularla görüştüm, moralleri çok bozuk ve..
Kerkük’te protestolar hükümeti harekete geçirdi! Başbakan talimatı verdi
Gündem

Kerkük’te protestolar hükümeti harekete geçirdi! Başbakan talimatı verdi

Irak'ın Kerkük kentinde elektrik kesintileri, yakıt sıkıntısı ve mahalle jeneratörlerine yapılan fahiş zamlar nedeniyle düzenlenen protestol..
Görev başında fenalaşan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin şehit düştü!
Gündem

Görev başında fenalaşan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin şehit düştü!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Van'ın Çaldıran ilçesindeki Alparslan Hudut Karakolu sorumlul..
Özgür Özel izah edemedi! Para yağmuruna tek cümlelik savunma
Gündem

Özgür Özel izah edemedi! Para yağmuruna tek cümlelik savunma

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısında Mustafa Sarıgül'ün tutuklanan oğlu Emir Sarıgül'ün babası tarafından..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23