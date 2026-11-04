Türkiye Asya deviyle imzaladı: Bakan Bayraktar anlaşmanın detaylarını açıkladı
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Güney Kore arasında imzalanan kritik anlaşmalarla ilgili konuştu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Güney Kore arasında imzalanan kritik anlaşmalarla ilgili konuştu.
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Güney Kore ile enerji ve madencilik alanlarındaki iş birliğine kapsamlı bir çerçeve kazandıran mutabakat zaptı anlaşmalarının imzalandığını belirterek, söz konusu adımların iki ülkenin mühendislik, teknoloji ve sanayi birikimini ortak projelere taşıyacağını bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung başkanlığındaki heyetler arası görüşmenin ardından liderlerin huzurunda iki mutabakat zaptının imzalandığını kaydetti. Bayraktar, Güney Kore İklim, Enerji ve Çevre Bakanlığı ile 'Enerji Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesi Mutabakat Zaptı'nın, Ticaret, Sanayi ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile de 'Doğal Kaynaklar ve Madencilik Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nın imza altına alındığını aktardı.
İmzalanan anlaşmalarla nükleer enerji ve temiz enerji teknolojileri başta olmak üzere enerjinin tüm alanlarında ortak çalışmalar geliştireceklerini ifade eden Bayraktar, kritik mineraller ve nadir toprak elementlerinde kaynak potansiyelini teknoloji, yatırım ve yüksek katma değerli üretimle buluşturacak iş birliklerini ilerleteceklerini dile getirdi. Bayraktar, yılda bir kez dönüşümlü olarak düzenlenecek Türkiye-Kore Enerji Dönüşümü Forumu ile de bu çalışmaların uygulamaya yansımasını yakından takip edeceklerini ve üst düzey diyaloğa süreklilik kazandıracaklarını vurguladı.
Ayrıca liderlerin huzurunda TÜNAŞ ile KEXIM arasında 'Nükleer Güç Projesi Finansmanına İlişkin İşbirliği Mutabakat Zaptı'nın imzalandığını kaydeden Bayraktar, bu anlaşmayla TÜNAŞ'ın Türkiye'de geliştireceği nükleer güç santrali projelerine yönelik potansiyel finansman imkanlarının değerlendirilmesi için bir iş birliği çerçevesi oluşturulduğunu bildirdi. Anlaşmaların hayırlı olmasını dileyen Bayraktar, ülkelerin mühendislik, teknoloji ve sanayi birikimini ortak projelere taşıyacağını belirtti.
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