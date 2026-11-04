Türkiye Asya deviyle imzaladı: Bakan Bayraktar anlaşmanın detaylarını açıkladı

İmzalanan anlaşmalarla nükleer enerji ve temiz enerji teknolojileri başta olmak üzere enerjinin tüm alanlarında ortak çalışmalar geliştireceklerini ifade eden Bayraktar, kritik mineraller ve nadir toprak elementlerinde kaynak potansiyelini teknoloji, yatırım ve yüksek katma değerli üretimle buluşturacak iş birliklerini ilerleteceklerini dile getirdi. Bayraktar, yılda bir kez dönüşümlü olarak düzenlenecek Türkiye-Kore Enerji Dönüşümü Forumu ile de bu çalışmaların uygulamaya yansımasını yakından takip edeceklerini ve üst düzey diyaloğa süreklilik kazandıracaklarını vurguladı.