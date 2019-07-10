İdrar yolundaki enfeksiyonlarla savaşan besinler

İdrar yolu enfeksiyonu, üretra kısalığından dolayı, kadınların sıklıkla karşılaştığı ve çok acı veren bir durumdur. Bu enfeksiyonlar bir kerede bulaşabilen türden değildir. Beslenme, kötü koşullar, sıvı tüketimi gibi birçok sorunun birleşmesiyle meydana gelirler.

İdrar yollarında enfeksiyonun belirtileri;

Koyu renkli idrar yapma,

Sık sık idrara çıkma,

Mesanede baskı,

İdrar yaparken yanma hissi olabilir.

İdrar yolu enfeksiyonlarıyla savaşacak gıdalar

Öncelikle sağlıklı gıdalarla beslenmek, şekerli, yapay ve pakeli gıdalardan uzak durmak, atılacak ilk adım olmalıdır. Belirtilerden herhangi birini hissettiğinizde, doğal beslenmeniz gerektiği sinyalini alın!

Ananas suyu

Zerdeçallı su

Soğan sarımsak

Kızılcık suyu

Karpuz

Hindistan cevizi suyu

Kuşkonmaz

Sirke

Maydanoz

Kereviz suyu

İdrar yolu enfeksiyonlarında su tüketiminin önemi azımsanamaz. Bolca su tüketmeli ve kişisel sıvı tüketiminizi ayarlamalsınız. Fazla su içmek de bir fayda emeyecektir. Dolayısıyla midenizi yararlı vitamin, mineral ve yağlarla besleyerek, probiyotiklerle de desteklemelisiniz.