0553 313 94 23

İdrar yolundaki enfeksiyonlarla savaşan besinler

İdrar yollarındaki enfeksiyonlarınız için doğal kürler kullanmanız ve dengeli, sağlıklı beslenmeniz gerekir.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:27
İdrar yolundaki enfeksiyonlarla savaşan besinler

İdrar yolu enfeksiyonu, üretra kısalığından dolayı, kadınların sıklıkla karşılaştığı ve çok acı veren bir durumdur. Bu enfeksiyonlar bir kerede bulaşabilen türden değildir. Beslenme, kötü koşullar, sıvı tüketimi gibi birçok sorunun birleşmesiyle meydana gelirler. 

İdrar yollarında enfeksiyonun belirtileri;

  • Koyu renkli idrar yapma,
  • Sık sık idrara çıkma,
  • Mesanede baskı,
  • İdrar yaparken yanma hissi olabilir.

İdrar yolu enfeksiyonlarıyla savaşacak gıdalar

Öncelikle sağlıklı gıdalarla beslenmek, şekerli, yapay ve pakeli gıdalardan uzak durmak, atılacak ilk adım olmalıdır. Belirtilerden herhangi birini hissettiğinizde, doğal beslenmeniz gerektiği sinyalini alın!

  • Ananas suyu
  • Zerdeçallı su
  • Soğan sarımsak 
  • Kızılcık suyu
  • Karpuz
  • Hindistan cevizi suyu 
  • Kuşkonmaz
  • Sirke
  • Maydanoz
  • Kereviz suyu

İdrar yolu enfeksiyonlarında su tüketiminin önemi azımsanamaz. Bolca su tüketmeli ve kişisel sıvı tüketiminizi ayarlamalsınız. Fazla su içmek de bir fayda emeyecektir. Dolayısıyla midenizi yararlı vitamin, mineral ve yağlarla besleyerek, probiyotiklerle de desteklemelisiniz. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:27
  1. idrar yolu enfeksiyonları
  2. idrar yolları enfeksiyonlarıyla savaşan besinler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amasya’da samanlık yangını: 10 ton saman kül oldu
    1. Amasya’da samanlık yangını: 10 ton..
    2. İsrail Doğu Kudüs'te 216 yasa dışı..
    3. Manavgat’ta TOKİ izdihamı
    4. "10 gün içinde mali tabloyu sunma..
    5. AFAD, Afetlere Hazırlık Yılı boyunca..
    6. DEAŞ'ın "Kocaeli emirleri" davası
    7. Aliağa Belediyesinden vergi..
    8. İdrar yolundaki enfeksiyonlarla..
    9. HDP'li vekil tam 1 yıl sonra yemin etti!
    10. Feyzioğlu’ndan 'Yargı Reformu Paketi'..
    11. Adıyaman'da milattan sonra 6'ncı..
    12. IKBY Başbakanı Barzani'den ilk..
    13. Alman bilim insanlarından Marmara..
    14. Tokyo olimpiyat madalyaları geri..
    15. Kaynanasını kanlı bezle tehdit edip 9..
    16. ’Aynalı Gölü’ne 20 bin sazan yavrusu
    17. Jandarmadan Yatağan’da esrar ve tarihi..
    18. İran'dan Erbil'in dağlık bölgesine..
    19. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel
    20. Demek ki doğru yoldayız! Türkiye’nin..
    21. Karadeniz Off-Road Kupası, Rize'de..
    22. Trump’a ‘beceriksiz’ dedi, istifa etti
    23. Konya’da şoför ve vatmanlara yaya..
    24. Bakan Pakdemirli: “Dünyanın en..
    25. Adıyaman'da elektrik akımına kapılan..
    26. İnşaat malzemeleri ihracatında miktar..
    27. 2 bin yıllık ‘Amasya misket elması’na..
    28. İşçi Savunma Derneği’den Anadolu..
    29. Tayland'da onlarca kanun hükmünde..
    30. Plan ve Bütçe Komisyonu ‘Mali paket’i..
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"