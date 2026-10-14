Sağanak İstanbul'da hava ulaşımını da vurdu! Şiddetli yağış nedeniyle 43 uçak pist pas geçti!

Havada tur atan ve yakıt kritiğine giren uçaklar, emniyet tedbirleri kapsamında başka şehirlerdeki ve yurt dışındaki havalimanlarına yönlendirildi.

Uçaklar başka şehirlere gitti! Yurt dışına zorunlu iniş yapanlar oldu!

Rüzgarın ve fırtınanın etkisiyle iniş yapamayan 43 uçağın rotası acil durum kapsamında değiştirildi. Yönlendirilen uçaklardan 16'sı Ankara Esenboğa, 10'u İzmir Adnan Menderes, 8'i Sabiha Gökçen, 2'si Balıkesir Koca Seyit, 2'si Çanakkale ve 1'i Antalya Havalimanı'na iniş sağladı. Hava trafiğindeki kriz uluslararası boyuta da yansırken; hava şartları nedeniyle 1 uçak Tahran'a, 2 uçak Burgaz'a ve 1 uçak da Atina'ya inmek zorunda kaldı.

YURT İÇİNDE:

- Ankara Esenboğa Havalimanı'na 16,

- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na 8,

- İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na 10,

- Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'na 2,

- Çanakkale Havalimanı'na 2,

- Antalya Havalimanı'na 1 uçağın yönlendirildiği açıklandı.

YURT DIŞINDA İSE:

- Tahran'a 1,

- Burgaz'a 2,

- Atina'ya 1 uçağın yönlendirildiği belirtildi.

SABİHA GÖKÇEN'DE İNİŞLERE KISA SÜRE ARA VERİLDİ

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise şiddetli rüzgâr ve rüzgâr kesmesi nedeniyle inişlere bir süre ara verildiği belirtilen açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kalkışlar saat 21.42'de durdurulmuştur. Saat 22.00 itibarıyla 3 uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirilmiştir. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş ve kalkış operasyonları saat 22.02 itibarıyla devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.