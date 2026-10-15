İşte İstanbul’un son hali: Sel sonrası feci görüntüler
İstanbul’u etkisi altına alan şiddetli sağanak, birçok ilçede su baskınlarına yol açtı. Sel sularına kapılan araçların görüntüleri, yağışın boyutunu gözler önüne serdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul’u etkisi altına alan şiddetli sağanak, birçok ilçede su baskınlarına yol açtı. Sel sularına kapılan araçların görüntüleri, yağışın boyutunu gözler önüne serdi.
Sarıyer Ayazağa'da sağanağın şiddetini artırmasıyla birlikte cadde üzerindeki pek çok iş yeri sular altında kalırken, taşkın sularına kapılan araçlar metrelerce sürüklendi.
Bölgede geceden bu yana etkisini sürdüren sel felaketinin bıraktığı ağır hasarın bilançosu ise günün ilk ışıklarıyla birlikte net bir şekilde ortaya çıktı.
Sular altında kalan dükkanlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, esnaf ve bölge sakinleri çamurla kaplanan sokakları temizlemek için seferber oldu.
Hasar tespit çalışmalarının gün boyu süreceği bildirildi.
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