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İşte İstanbul’un son hali: Sel sonrası feci görüntüler

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IHA Giriş Tarihi:

İşte İstanbul’un son hali: Sel sonrası feci görüntüler

İstanbul’u etkisi altına alan şiddetli sağanak, birçok ilçede su baskınlarına yol açtı. Sel sularına kapılan araçların görüntüleri, yağışın boyutunu gözler önüne serdi.

#1
Foto - İşte İstanbul’un son hali: Sel sonrası feci görüntüler

Sarıyer Ayazağa'da sağanağın şiddetini artırmasıyla birlikte cadde üzerindeki pek çok iş yeri sular altında kalırken, taşkın sularına kapılan araçlar metrelerce sürüklendi.

#2
Foto - İşte İstanbul’un son hali: Sel sonrası feci görüntüler

Bölgede geceden bu yana etkisini sürdüren sel felaketinin bıraktığı ağır hasarın bilançosu ise günün ilk ışıklarıyla birlikte net bir şekilde ortaya çıktı.

#3
Foto - İşte İstanbul’un son hali: Sel sonrası feci görüntüler

Sular altında kalan dükkanlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, esnaf ve bölge sakinleri çamurla kaplanan sokakları temizlemek için seferber oldu.

#4
Foto - İşte İstanbul’un son hali: Sel sonrası feci görüntüler

Hasar tespit çalışmalarının gün boyu süreceği bildirildi.

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