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Elinde olanlar dikkat: Tamir ücreti tam 114.939 TL!

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Elinde olanlar dikkat: Tamir ücreti tam 114.939 TL!

Apple'ın katlanabilir modeli İphone Duo'nun tamir ücreti dudak uçuklattı. İç ekranda yapılacak işlemin ücreti 114.939 TL olarak belirlendi.

#1
Foto - Elinde olanlar dikkat: Tamir ücreti tam 114.939 TL!

Apple’ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo’nun onarım ücretleri belli oldu. Tükiye'de 229.999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak olan telefonun, iç ekranını değiştirmek 114.939 TL'ye mal olacak. Bu tutar, telefonun maliyetinin yarısına denk geliyor. - Kaynak: donanimhaber.com

#2
Foto - Elinde olanlar dikkat: Tamir ücreti tam 114.939 TL!

Diğer büyük hasarların onarımı ise 172.469 TL isteniyor. Böylece cihazın ciddi bir hasar alması durumunda kullanıcıların karşılaşacağı maliyet, yeni bir telefonun fiyatına oldukça yaklaşabiliyor. - Kaynak: donanimhaber.com

#3
Foto - Elinde olanlar dikkat: Tamir ücreti tam 114.939 TL!

iPhone Duo’nun onarım ücretleri açıklandı Apple'ın iPhone Duo için açıkladığı onarım fiyatları şu şekilde:

#4
Foto - Elinde olanlar dikkat: Tamir ücreti tam 114.939 TL!

Kapak katmanı hasarı: 2.789 TL Arka cam hasarı: 11.239 TL Pil servisi: 13.029 TL Arka kamera hasarı: 13.369 TL Dış ekran hasarı: 21.519 TL Dış ekran ve arka cam hasarı: 28.369 TL İç ekran hasarı: 114.939 TL Diğer hasar: 172.469 TL - Kaynak: donanimhaber.com

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