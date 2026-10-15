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Husilerden Suudi Arabistan’a şok eden Typhoon iddiası! “Füzeyle vurduk”

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IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Husilerden Suudi Arabistan’a şok eden Typhoon iddiası! "Füzeyle vurduk"

Yemen’deki İran destekli Husiler, ülkenin kuzeyindeki Sada semalarında Suudi Arabistan’a ait Typhoon savaş uçağını karadan havaya fırlatılan füzeyle vurduklarını duyurdu. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree, savaş uçağının “doğrudan isabet aldığını” ve düşme tehlikesi geçirdiğini öne sürdü. Riyad yönetiminden Typhoon iddiasına ilişkin henüz resmi bir doğrulama gelmezken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ülkenin doğusuna yönelik bir İHA saldırısının engellendiğini açıkladı.

Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki karşılıklı saldırılar sürerken, bölgedeki gerilimi daha da artırabilecek dikkat çekici bir iddia gündeme geldi.

HUSİLER: TYPHOON'U FÜZEYLE VURDUK

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree, yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'a ait Typhoon tipi savaş uçağının Yemen'in kuzeyindeki Sada kenti semalarında hedef alındığını bildirdi.

Saree, savaş uçağına karadan havaya fırlatılan bir füzeyle saldırı düzenlendiğini ve füzenin hedefini doğrudan vurduğunu ileri sürdü.

TAİF'TEKİ ÜSTEN HAVALANDIĞINI AÇIKLADILAR

Husilerin açıklamasına göre hedef alınan Typhoon, Suudi Arabistan'ın batısındaki Taif kentinde bulunan hava üssünden havalandı.

Yahya Saree, çarşamba günü geç saatlerde gerçekleştirildiğini belirttiği saldırının ardından savaş uçağının düşme tehlikesi geçirdiğini öne sürdü.

Husiler, uçağın tamamen düşürüldüğüne ilişkin bir açıklama yapmadı.

RİYAD'DAN TYPHOON İDDİASINA HENÜZ CEVAP YOK

Suudi Arabistan makamlarından Husilerin Typhoon savaş uçağını vurdukları yönündeki açıklamasına ilişkin henüz resmi bir doğrulama ya da yalanlama gelmedi.

Bu nedenle uçağın vurulduğu ve hasar aldığı yönündeki bilgiler şu aşamada Husilerin açıklamasına dayanıyor.

SUUDİ ARABİSTAN: İHA SALDIRISINI ÖNLEDİK

Öte yandan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki de ülkenin doğusunu hedef alan bir İHA saldırısının engellendiğini açıkladı.

El-Maliki, Suudi Arabistan topraklarına yönelen insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Böylece Yemen cephesinde aynı zaman diliminde hem Husilerden Suudi savaş uçağına yönelik saldırı iddiası hem de Riyad'dan İHA saldırısının önlendiğine ilişkin açıklama geldi.

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Recep Aydın / Sosyal Bilimci

HUSİLERİN ARKASINDAKİ GİZLİ EL: ABD Jeopolitik İllüzyon: Husilerin 'Typhoon' İddiası ve Ortadoğu’daki Gizli Senaryolar Yemen semalarında Suudi Arabistan’a ait modern bir Eurofighter Typhoon savaş uçağının Husiler tarafından vurulduğu iddiası, sadece bölgesel bir çatışma haberi değil, uluslararası ilişkilerin sahte vitrinini yıkan bir kırılma noktasıdır. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree’nin "doğrudan isabet" açıklaması, askeri bir başarıdan ziyade, Ortadoğu’da sahnelenen büyük tiyatronun yeni bir perdesidir. Bu olay üzerinden kamuoyuna dayatılan "İran destekli yerel bir güç modern savaş uçaklarını avlıyor" anlatısı, jeopolitik gerçeklerle ve askeri lojistikle tamamen alay etmektedir. Teknolojik İmkânsızlık ve Lojistik Gerçekler Dünyanın en gelişmiş hava savunma sistemlerine ve savaş uçaklarına karşı, ambargolar altındaki bir coğrafyada sadece yerel imkanlarla veya İran’ın sınırlı lojistik kanallarıyla karşı konulabileceğini düşünmek safdilliktir. İran’ın kendi hava sahasını korumakta dahi zorlandığı, doğrudan karşı karşıya gelmekten kaçındığı küresel askeri güç unsurlarına karşı, Husilerin birdenbire Typhoon gibi son teknoloji bir jeti düşürebilecek mühimmat ve istihbarat kapasitesine erişmesi mantık sınırlarını zorlamaktadır. Bir savaş uçağını hedef almak; yalnızca bir füze ateşlemekten ibaret değildir. Bu süreç; gelişmiş radar ağları, anlık uydu istihbaratı, elektronik harp savunmalarını aşabilecek frekans yönetimi ve yüksek teknolojiye sahip güdümlü mühimmatlar gerektirir. Yıllardır abluka altında olan bir yapının, bu karmaşık askeri altyapıyı tek başına inşa ettiğine inanmamız beklenmektedir. Arkadaki Gerçek Güç ve ABD Paradoksu Bu noktada karşımıza çıkan tablo, bölgedeki kontrollü kaos stratejisini akıllara getirmektedir. Bölge ülkelerini sürekli bir tehdit sarmalında tutmak, savunma sanayii bağımlılığını sürdürmek ve enerji koridorlarını kontrol altında tutmak isteyen küresel aktörlerin, vekil örgütler üzerinden kartları yeniden kardığı açık bir gerçektir. Husilerin bu denli sofistike bir askeri güce ulaşmasının arkasında, bölgede gerilimin hiçbir zaman düşmesini istemeyen ve statükonun devamından beslenen Amerika Birleşik Devletleri gibi küresel güçlerin örtülü stratejileri veya istihbarat boşlukları yatmaktadır. İran "öcü" olarak ön plana sürülürken, asıl lojistik ve istihbarat akışının hangi gizli kanallardan sağlandığı sorusu kasıtlı olarak cevapsız bırakılmaktadır. Husiler, küresel güçlerin bölgeyi dizayn etmek, Suudi Arabistan’ı hizaya getirmek ve Ortadoğu’daki silah pazarını canlı tutmak için kullandığı bir "maliyet üreten koçbaşı" haline getirilmiştir. Sonuç: Sahne Arkasını Görmek Yemen'den yükselen füze sesleri, aslında Washington, Londra veya Riyad’daki kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıkların birer yankısıdır. Ortadoğu'da hiçbir örgüt, küresel bir gücün stratejik onayı, istihbarat desteği ve lojistik yol vermesi olmadan bu çapta bir operasyonel kabiliyet sergileyemez. Husilerin arkasında sadece İran'ın olduğunu iddia eden resmi anlatı, asıl büyük aktörleri gizleyen kullanışlı bir perdeden ibarettir. Gerçek jeopolitik analistler için bu saldırı, Husilerin gücünü değil, onların iplerini elinde tutan gizli odakların bölgedeki yeni hamlesini göstermektedir.
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