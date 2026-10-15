Husilerden Suudi Arabistan’a şok eden Typhoon iddiası! “Füzeyle vurduk”
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yemen’deki İran destekli Husiler, ülkenin kuzeyindeki Sada semalarında Suudi Arabistan’a ait Typhoon savaş uçağını karadan havaya fırlatılan füzeyle vurduklarını duyurdu. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree, savaş uçağının “doğrudan isabet aldığını” ve düşme tehlikesi geçirdiğini öne sürdü. Riyad yönetiminden Typhoon iddiasına ilişkin henüz resmi bir doğrulama gelmezken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ülkenin doğusuna yönelik bir İHA saldırısının engellendiğini açıkladı.
Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki karşılıklı saldırılar sürerken, bölgedeki gerilimi daha da artırabilecek dikkat çekici bir iddia gündeme geldi.
HUSİLER: TYPHOON'U FÜZEYLE VURDUK
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree, yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'a ait Typhoon tipi savaş uçağının Yemen'in kuzeyindeki Sada kenti semalarında hedef alındığını bildirdi.
Saree, savaş uçağına karadan havaya fırlatılan bir füzeyle saldırı düzenlendiğini ve füzenin hedefini doğrudan vurduğunu ileri sürdü.
TAİF'TEKİ ÜSTEN HAVALANDIĞINI AÇIKLADILAR
Husilerin açıklamasına göre hedef alınan Typhoon, Suudi Arabistan'ın batısındaki Taif kentinde bulunan hava üssünden havalandı.
Yahya Saree, çarşamba günü geç saatlerde gerçekleştirildiğini belirttiği saldırının ardından savaş uçağının düşme tehlikesi geçirdiğini öne sürdü.
Husiler, uçağın tamamen düşürüldüğüne ilişkin bir açıklama yapmadı.
RİYAD'DAN TYPHOON İDDİASINA HENÜZ CEVAP YOK
Suudi Arabistan makamlarından Husilerin Typhoon savaş uçağını vurdukları yönündeki açıklamasına ilişkin henüz resmi bir doğrulama ya da yalanlama gelmedi.
Bu nedenle uçağın vurulduğu ve hasar aldığı yönündeki bilgiler şu aşamada Husilerin açıklamasına dayanıyor.
SUUDİ ARABİSTAN: İHA SALDIRISINI ÖNLEDİK
Öte yandan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki de ülkenin doğusunu hedef alan bir İHA saldırısının engellendiğini açıkladı.
El-Maliki, Suudi Arabistan topraklarına yönelen insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Böylece Yemen cephesinde aynı zaman diliminde hem Husilerden Suudi savaş uçağına yönelik saldırı iddiası hem de Riyad'dan İHA saldırısının önlendiğine ilişkin açıklama geldi.