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Gündem Marmara’da sel ve sağanak kabusu büyüyor! İstanbul’un ardından 3 ilde daha okullar tatil edildi!
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Marmara’da sel ve sağanak kabusu büyüyor! İstanbul’un ardından 3 ilde daha okullar tatil edildi!

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Marmara’da sel ve sağanak kabusu büyüyor! İstanbul’un ardından 3 ilde daha okullar tatil edildi!

Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan fırtına ve şiddetli sağanak yağış felakete yol açmaya devam ediyor. İstanbul’da hayatı felç eden ve büyük yıkıma neden olan olumsuz hava koşullarının Sakarya, Yalova ve Kocaeli’de de şiddetini artırması üzerine mülki idare amirlikleri teyakkuza geçti. Yağışın yol açabileceği su baskınları ve ulaşım aksamalarının önüne geçilmesi amacıyla her iki kentte de yarın için tüm eğitim kurumlarında okullar tatil edildi.

Bölge genelinde teyakkuz hali! Yetkililerden peş peşe uyarılar geliyor. Meteoroloji verilerine göre yağışların Marmara genelinde etkisini sürdüreceği belirtilirken, Sakarya, Yalova ve Kocaeli valilikleri de vatandaşları olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaya çağırdı. Yetkililer; dere yataklarından, su baskını riski bulunan alanlardan ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmaktan kaçınılması gerektiğinin altını çizerken, afetle mücadele ekiplerinin bölge genelinde teyakkuz halinde bekletildiği bildirildi.

İstanbul’da Gece Ulaşımına Sağanak Ayarı! Çok Sayıda Hatta Seferler 02.00’ye Kadar Devam Edecek

İstanbul’da etkisini sürdüren şiddetli yağış nedeniyle toplu ulaşımda sefer saatleri uzatıldı. Metro İstanbul’un duyurusuna göre, 10 metro hattı ile bazı tramvay ve füniküler hatlarında seferler saat 02.00’ye kadar devam edecek.

YALOVA'DA OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE YARIN EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Yalova Valiliği, yarın beklenen aşırı yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre 15 Ekim Perşembe günü kentte aşırı yağış ve kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi.

Açıklamada, öğrencilerin sağlığı ve güvenliğiyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla il genelindeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında yarın eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Kamuda çalışan hamile ve engelli personel ile çocuğu anaokulu veya kreşe devam eden kadın personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedilen açıklamada, ayrıca motosiklet, scooter ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışının da ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı bildirildi.

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Marmara’da sel ve sağanak kabusu büyüyor! İstanbul’un ardından 3 ilde daha okullar tatil edildi!

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