Çaldığı kolilerden bakın ne çıktı! Hırsızlık tarihinde böyle soygun görülmedi

ABD’de son derece ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Olay, ABD’nin Tempe kentinde bir teknoloji şirketine ait ofiste gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Güvenlik kamerası görüntülerinde kareli gömlek ve siyah şapka giyen bir kişinin iş yerinin camını kırdığı görüldü. Şüpheli binanın içine tamamen girmek yerine pencereden uzanarak içeride bulunan Mac mini kutularını tek tek dışarı çıkardı. Kısa sürede onlarca kutuyu toplayan hırsız daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Kutuların tamamı boş çıktı

Hırsızın hesaba katmadığı ayrıntı ise olaydan birkaç gün önce yaşanmıştı. Ofis çalışanları Mac mini bilgisayarlarını kutularından çıkarmış ve cihazları yakındaki bir masaya yerleştirmişti. Boş ambalajlar ise aynı bölümde bırakılmıştı. Kutuların içini kontrol etmeyen şüpheli, bilgisayarların halen içinde olduğunu düşünerek tamamını aldı.

Asıl bilgisayarlar hemen yanındaydı

Olayın dikkat çeken bir başka ayrıntısı da bilgisayarların hırsızın girdiği bölümün hemen yakınında bulunması oldu.Şüpheli çevresine bakmadığı için binlerce dolar değerindeki cihazları fark edemedi. Bunun yerine boş Mac mini kutularını taşımakla yetindi.

Boş ambalajların kolisini de çaldı

Hırsız yalnızca Mac mini kutularını değil, çalışanların boş ambalajları bir arada tutmak için kullandığı büyük koliyi de beraberinde götürdü. Böylece yüksek değerli elektronik cihazları çaldığını düşünen şüpheli, iş yerinden yalnızca boş kutularla ayrılmış oldu.

Olay güvenlik kamerasına yansıdı

İş yerine gelen çalışanlar kırılmış camı fark edince güvenlik kayıtlarını inceledi. Görüntülerde şüphelinin kutuları hızla dışarı taşıdığı anlar net şekilde görüldü. Olayın ardından hırsızın kimliğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.