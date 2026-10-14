Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından İstanbul'daki uçuşlara ilişkin açıklama
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul'daki uçuşlarda yaşanan aksamalara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan toplam 43 uçak, yurt içi ve yurt dışındaki alternatif havalimanlarına yönlendirilmiştir. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise şiddetli rüzgar ve rüzgar kesmesi nedeniyle inişlere bir süre ara verilmiş, kalkışlar saat 21.42'de durdurulmuştur. Saat 22.00 itibarıyla 3 uçak Ankara Esenboğa Havalimanı’na yönlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan 43, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan 3 uçağın alternatif havalimanlarına yönlendirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuş operasyonlarında aksamalar yaşandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan toplam 43 uçak, yurt içi ve yurt dışındaki alternatif havalimanlarına yönlendirilmiştir. Yurt içinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na 16, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na 8, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na 10, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'na 2, Çanakkale Havalimanı'na 2, Antalya Havalimanı'na 1 uçak yönlendirilmiştir. Yurt dışında ise Tahran'a 1, Burgaz'a 2, Atina'ya 1 uçak yönlendirilmiştir. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise şiddetli rüzgar ve rüzgar kesmesi nedeniyle inişlere bir süre ara verilmiş, kalkışlar saat 21.42'de durdurulmuştur. Saat 22.00 itibarıyla 3 uçak Ankara Esenboğa Havalimanı’na yönlendirilmiştir. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş ve kalkış operasyonları saat 22.02 itibarıyla devam etmektedir."