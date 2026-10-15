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Gündem Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten anayasa mesajı "1982 Anayasası ülkemize dar gelmektedir"
Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten anayasa mesajı "1982 Anayasası ülkemize dar gelmektedir"

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Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten anayasa mesajı "1982 Anayasası ülkemize dar gelmektedir"

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu tarafından Çankaya Köşkü'nde düzenlenen "Türkiye'nin Yeni Anayasa Gündemi" başlıklı toplantıda sivil anayasa yol haritası masaya yatırıldı.

Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12 Eylül askeri darbesi koşullarında hazırlanan mevcut metnin aradan geçen 46 yıla rağmen yürürlükte olduğunu ve çok sayıda müdahaleyle yamalı bohçaya döndüğünü vurguladı.

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda sivil ve çoğulcu bir metnin şart olduğunu belirten Gürlek, "Anayasa'nın ilk yürürlük tarihinden son değişiklik tarihine kadar yapılan değişiklikler nedeniyle Anayasa'nın sistematiği bozulmuş, birçok hüküm arasında uyum kaybolmuş ve Anayasa adeta yamalı bohçaya dönüşmüştür." ifadelerini kullandı. Değişen toplumsal yapıya işaret eden Bakan Gürlek, "Bugün gelinen noktada Anayasa ülkemize dar gelmektedir. Türkiye Yüzyılı'nda, Türkiye'nin, askeri müdahale etiketini üzerinden atmış, çağın ihtiyaçlarına cevap veren demokratik yeni bir anayasaya ihtiyacı vardır." değerlendirmesinde bulundu.

 

İnsanı temel alan sivil Anayasa vurgusu! Mehmet Uçum: "Yeni anayasa hepimizin milli meselesidir!"

Toplumsal uzlaşı ve katılımcı yöntemin önemine dikkat çeken Bakan Gürlek, "Bir anayasanın meşruluğunu, demokratikliğini ve toplum tarafından benimsenmesini sağlayan husus sadece içeriğinin özgürlükçü ve demokratik olması değil, hazırlanma yönteminin de katılımcı, uzlaşmacı ve demokratik olmasıdır" sözleriyle yöntemin meşruiyetine işaret etti. İnsanı merkezine alan kuşatıcı bir yapıyı hedeflediklerini dile getiren Gürlek, "Bizim ihtiyaç duyduğumuz anayasa, lafzı, ruhu, hacmiyle milletimizin dünyaya ve hayata bakışına, ülkemizin birikimine ve hedeflerine uygun bir anayasadır. Toplumun gerisine kalan değil, insanı önceleyen, topluma dinamizm katan bir anayasaya ihtiyaç vardır." diye konuştu.

Temel hak ve özgürlüklerin teminat altına alınacağını vurgulayan Bakan, "Yeni anayasa bir daha hiç kimsenin başörtüsü zulmü gibi çağ dışı uygulamalara, zorbalık ve baskılara tevessül etmesine dahi izin vermeyecektir" şeklinde konuştu. Ayrımcılığa geçit verilmeyeceğini kaydeden Gürlek, "Irk, din, mezhep, dil, renk, kültür farkı gözetmeksizin herkesi kuşatan, insan onuru ortak temelinde buluşturan, kucaklayıcı, bütünleştirici, çeşitlilikte birliği savunan, herkesin birinci sınıf vatandaş olduğu yapıda olacaktır" açıklamasını yaptı.

Toplumsal borca değinen Bakan Gürlek, "Milletimize borcumuz olan daha demokratik, daha insancıl ve daha huzurlu yarınları taahhüt altına alan milli bir anayasal mutabakat sözleşmesini ortaya koymamız şarttır" çağrısında bulundu.

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum ise konunun siyaset üstü boyutuna dikkat çekerek, "Zaman zaman yeni anayasanın bir ihtiyaç olup olmadığı gündeme getiriliyor. Vurgulamak isterim ki yeni anayasa aktüel siyasetin ötesinde Türkiye'nin nesnel ihtiyacıdır. Yeni anayasa kimsenin şahsi konusu değil, hepimizin milli meselesidir" mesajını verdi.

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