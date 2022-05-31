İdrar yolu enfeksiyonuna çok iyi gelecek kür!
İdrar yolu enfeksiyonuna yakalanmış hasta; idrar yolunda yanma, karın altı bölgesinde ağrı, sık sık idrara çıkma ve idrarın tam yapılmadığı hissi belirtilerini görür.
Doğal tıbbi bitkiler, ağrılı idrar yolu enfeksiyonu çektiğinizde sizlerin imdadına yetişecektir. Tüm bu sorunlara elveda demek ve idrar yolu enfeksiyonu ilaç kullanmadan iyileştirmek isterseniz, kanıtlanmış bir doğal çare öneriyoruz.
Malzemeler:
250 g maydanoz
Kabuklu 250 gr limon
250 g bal
1 çay bardağı zeytinyağı
Maydanozu sapı ve limonu kabuğuyla birlikte küçük parçalar halinde kesin, sonra tüm malzemeleri blenderdan geçirin. Karışımı bir kavanoz içine koyduktan sonra buzdolabında muhafaza edin.
İdrar Yolu Enfeksiyonu Belirtileri Nelerdir?
İdrar çıkışı esnasında ağrı veya yanma.
Normalden çok daha sık şekilde idrara çıkma.
İdrar çıkışındaki debinin azalması
İdrar akışının kesik kesik olması
İdrarı tutmada güçlük çekme.
İdrarda kan görülmesi.
Alt karın ve kasık bölgesinde ağrı