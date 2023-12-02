İDO'nun bazı seferleri iptal edildi! İşte o seferler
Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında da aksamalara sebep oluyor. İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında da aksamalara sebep oluyor. İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İDO'nun internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şu şekilde belirtildi:
08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
08.30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy
12.00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma
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12.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş
18.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş (İLKHA)