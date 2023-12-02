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Yerel İDO'nun bazı seferleri iptal edildi! İşte o seferler
Yerel

İDO'nun bazı seferleri iptal edildi! İşte o seferler

Yeniakit Publisher
2023-12-02 09:19:00 -
İDO'nun bazı seferleri iptal edildi! İşte o seferler

Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında da aksamalara sebep oluyor. İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında da aksamalara sebep oluyor. İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şu şekilde belirtildi:

08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

08.30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

12.00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma
ÖNE ÇIKAN VİDEO

12.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş

18.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş (İLKHA)

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