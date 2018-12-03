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İDO'dan flaş açıklama: Geri adım atmadık

İstanbul Deniz Otobüsleri, 1 Aralık itibariyle iç hat seferlerini durdurma kararının ertelenmesiyle ilgili olarak açıklama yaptı.

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:39
İDO'dan flaş açıklama: Geri adım atmadık

İDO, 1 Aralık'tan itibaren iç seferlerini durdurma kararının ertelenmesi ile ilgili "Geri adım atmadık, kararımız sadece bir ertelemedir" dedi.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) A.Ş. daha önce 1 Aralık 2018 tarihinden itibaren Bostancı-Beşiktaş, Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy, Adalar hattından oluşan iç hat seferlerini durduracaklarını açıklamış ve daha sonra durdurma kararını ertelediklerini duyurdu. İDO, iç hat seferlerini durdurma kararının ertelenmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Yönetim kurulu olarak seferlerimizin devam etmesi yönünde aldığımız yeni karar bir geri adım atma değil, çözüm arayışına yönelik görüşmelerimizi sürdürürken sadece bir ertelemedir" ifadesine yer verildi.

İDO'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Yeni karar bir geri adım atma değil"

"30 yılı aşkın bir tecrübeyle, İDO olarak her zaman misafirlerimize daha iyi hizmet sunmak, talep ve ihtiyaçları doğrultusunda çözümler sağlamak amacıyla hareket ettik. Geçtiğimiz haftalarda, kamuoyuna iç hat seferlerimizin 01 Aralık 2018 tarihinden itibaren geçici bir süre durdurulacağı ile ilgili bir bilgilendirme yapmıştık. Ancak, yönetim kurulu olarak seferlerimizin devam etmesi yönünde aldığımız yeni karar bir geri adım atma değil, çözüm arayışına yönelik görüşmelerimizi sürdürürken, sadece bir ertelemedir"

"Bir çözüm bulunacağına inanıyoruz"

"İlk açıklamamızdaki mağduriyetlerimizi anlatan maddeler halen geçerli olup, Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bankalarla ortak çalışmamız sonucu sorunlarımızın bir çözümünün bulunacağına ve aşılacağına inanıyoruz. Mevcut durumun sürdürülemez olduğunu düşündüğümüz için ilgililerin iradesine ihtiyaç duyulmakta olup, İstanbul halkından gelen yoğun talepler çerçevesinde yönetim kurulumuz iç hatlar hizmetlerimizin iptali kararını geçici olarak ertelemiştir. Yukarıda yaptığımız açıklamalar çerçevesinde, 01 Aralık 2018 tarihi itibariyle Sirkeci- Harem hattı dahil iç hat seferlerimiz olan Bostancı- Beşiktaş, Bostancı- Kadıköy- Yenikapı- Bakırköy, Adalar hatlarımız mevcut tarifelerimize göre hizmet vermeye devam edecektir"

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 11:39
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  3. İDO seferleri

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