İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruda; Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50 seferi ve Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 seferinin iptal edildi bildirildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 07.00 ve 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),08.30 ve 11.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

AA'nın haberine göre; aynı gerekçeyle, 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas),10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferi de programdan kaldırıldı.