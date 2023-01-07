İdmanda sakatlık şoku! Fenerbahçe resmen açıkladı...

Euroleague'de peş peşe aldığı kötü sonuçlara bir yenisini daha ekleyen Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas deplasmanında da 20 sayı farkla mağlup olurken moraller hayli bozulmuştu. Sarı-Lacivertliler'e bir kötü haber de 21 yaşındaki oyuncusu Tarık Biberovic'ten geldi. İşte detaylar...

Geçtiğimiz haftalarda sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başlayan Fenerbahçe Beko'nun 21 yaşındaki Bosnalı oyuncusu Tarık Biberovic bir kez daha sakatlık şoku yaşadı.

Fenerbahçe Beko'nun yaptığı duyuruda, Biberovic'in idman esnasında sakatlandığı ve kasında yırtık tespit edildiği duyuruldu.

SARI-LACİVERTLİLER'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

"Fenerbahçe Beko oyuncusu Tarık Biberovic, takım idmanımız esnasında sakatlanmış ve sporcumuzun sağ bacak hamstring kasında yırtık saptanmıştır. Tedavisine başlanan oyuncumuzun sahalara dönüş süresinin altı hafta olması öngörülmektedir."