  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Düğünde gelin erkek çıkmıştı! "Yok artık" dedirten detay! Meğer...

İşte itiraf ettiniz: Altımız bir Erdoğan etmeyiz

Bakanlık İmamoğlu’nun yalanını yüzüne çarptı. İşte gerçek rakamlar

Amasya'nın son halini gören aynı şeyi söylüyor: Rüya şehir

Markette mide bulandıran sapıklık! Güvenlik kamerasına böyle yansıdı

İYİ Parti’den bomba "Kılıçdaroğlu" hamlesi! Bu olursa, çarşı karışır

Milleti her fırsatta aşağılayan karanlık OdaTV’den büyük ırkçılık! İşte Suriyeli simitçi için attığı iğrenç başlık

'O şehirde dev bir altın rezervi var, topraktan fışkırıyor' dedi ve Türkiye'ye tarihi müjdeyi verdi: Ahit Sandığı orada

Altılı Masa toplantısına bak hele! Bamya çorbası içip, jammer kullandılar! Adaylarını açıklayacağı tarih belli oldu

Bunun adı darbe!
Spor İdmanda sakatlık şoku! Fenerbahçe resmen açıkladı...
Spor

İdmanda sakatlık şoku! Fenerbahçe resmen açıkladı...

Euroleague'de peş peşe aldığı kötü sonuçlara bir yenisini daha ekleyen Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas deplasmanında da 20 sayı farkla mağlup olurken moraller hayli bozulmuştu. Sarı-Lacivertliler'e bir kötü haber de 21 yaşındaki oyuncusu Tarık Biberovic'ten geldi. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2023-01-07 15:39:00 -
İdmanda sakatlık şoku! Fenerbahçe resmen açıkladı...

Euroleague'de peş peşe aldığı kötü sonuçlara bir yenisini daha ekleyen Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas deplasmanında da 20 sayı farkla mağlup olurken moraller hayli bozulmuştu. Sarı-Lacivertliler'e bir kötü haber de 21 yaşındaki oyuncusu Tarık Biberovic'ten geldi. İşte detaylar...

Geçtiğimiz haftalarda sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başlayan Fenerbahçe Beko'nun 21 yaşındaki Bosnalı oyuncusu Tarık Biberovic bir kez daha sakatlık şoku yaşadı.

Fenerbahçe Beko'nun yaptığı duyuruda, Biberovic'in idman esnasında sakatlandığı ve kasında yırtık tespit edildiği duyuruldu.

SARI-LACİVERTLİLER'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

"Fenerbahçe Beko oyuncusu Tarık Biberovic, takım idmanımız esnasında sakatlanmış ve sporcumuzun sağ bacak hamstring kasında yırtık saptanmıştır. Tedavisine başlanan oyuncumuzun sahalara dönüş süresinin altı hafta olması öngörülmektedir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23