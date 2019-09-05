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İdlibliler Türkiye sınırına göçüyor

Suriye’nin İdlib kentinde yaşayan Suriyelilerin, evlerini terk ederek Türkiye sınırına yakın noktadaki güvenli alanlara göçleri sürüyor.

05 Eylül 2019 Perşembe 11:04
İdlibliler Türkiye sınırına göçüyor

Suriye’nin İdlib kentinde yaşayan Suriyelilerin, evlerini terk ederek Türkiye sınırına yakın noktadaki güvenli alanlara göçleri sürüyor.


Esad rejimi ve Rusya tarafından geçen hafta bombalı saldırılara maruz kalan İdliblilerin göç dalgası sürüyor. Kentte ateşkes ilan edilmesine rağmen İdlibliler güvenlik tehdidi gerekçesiyle evlerini terk ederek, Türkiye sınırı yakınlarında bulunan güvenli noktalara göçüyor. Kendileri temin ettikleri çadırlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan İdlibli ailelere günde 200 ile 300 arası yeni aile ekleniyor.



“Aramızda ‘Türkiye’ye gider kurtuluruz’ diyenler var”


Türkiye sınırının yakınlarında bulunan güvenli bölgelere çadır kuran savaş mağduru İdlibli bir kişi, Türkiye’ye geçme umudu ile göçe kalkışanların olduğunu söyledi. Tek temennilerinin yardımcı olan insanların olması olduğunu ifade eden savaş mağduru şahıs, “2-3 gün önce meydana gelen uçak bombardımanından dolayı çıktık, geldik. Kimisi arabası, kimisi motosikleti ile gelirken, çoğu da yayan çıktı geldi. Bizden kimse yaralı yok ama bizimle beraber gelen tanıdıklarımızdan yaralılar var. Tek temennimiz bize yardımcı olan insanlar olmasıdır. Kimimiz Türkiye’ye gitmeyi düşünüyor, çoğumuzun içinde Türkiye’ye gider kurtuluruz diyenler ve bu hesabı yapanlar var, kapılar açılır gideriz düşüncesinde olan insanlar var” dedi.



İdlib’te nüfus giderek azalıyor


2018 yılında gerçekleşen saldırıların ardından Türk Kızılayı’nın da desteğiyle tekrar toparlanmaya çalışan İdlib, 1 yıl sonra yine yerle bir oldu. Kentte geçen hafta meydana gelen bombalı saldırılar sonucunda çok sayıda insan hayatını kaybederken, yerleşim yeri de harabeye döndü. Güvenlik tehdidi altında olan binlerce insan ise kenti yavaş yavaş boşaltarak, Türkiye sınırındaki güvenli bölgelere göç etmeye devam ediyor.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:04
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