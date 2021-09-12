İdlib'de teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanan asker hastanede şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, 11 Eylül 2021 tarihinde terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucunda ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı, tedavi gördüğü Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı'nın ailesine şehadet haberi verildi

Şehidin Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Akbez Mahallesi'nde yaşayan babası Faruk ve annesi Hülya Abacı'ya şehadet haberini, İlçe Kaymakamı Ahmet Korkmaz ve askeri yetkililer verdi.

Şehidin babaevine ve mahalle girişine Türk bayrakları asıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesi kullanıldı.

"Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımlanan mesajda, şehit Abacı'nın fotoğrafına da yer verildi.