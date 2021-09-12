  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Japon ve Vietnam arasında kritik anlaşma
Meksika'da felaket: Kayalar evin üstüne düştü!
Düğünü kabusa çevirdiler
Ormanda korkunç ölüm
Gündem İdlib'de teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanan asker hastanede şehit oldu
Gündem

İdlib'de teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanan asker hastanede şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı'nın, tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 08:08:00 -
İdlib'de teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanan asker hastanede şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, 11 Eylül 2021 tarihinde terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucunda ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı, tedavi gördüğü Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı'nın ailesine şehadet haberi verildi

Şehidin Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Akbez Mahallesi'nde yaşayan babası Faruk ve annesi Hülya Abacı'ya şehadet haberini, İlçe Kaymakamı Ahmet Korkmaz ve askeri yetkililer verdi.

Şehidin babaevine ve mahalle girişine Türk bayrakları asıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesi kullanıldı.

"Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımlanan mesajda, şehit Abacı'nın fotoğrafına da yer verildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay