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Dünya İdlib ve Lazkiye’de İki Artçı Sarsıntısı Meydana Geldi
Dünya

İdlib ve Lazkiye’de İki Artçı Sarsıntısı Meydana Geldi

Ulusal Sismoloji Merkezi, bugün SANA’ya ulaştığı açıklamada, İdlib’in kuzeybatısında yerel saat 22:47 sularında 18,8 kilometre derinlikte Richter ölçeğine göre 5,4 derecelik artçı sarsıntı meydana geldiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 11:01:00 -
İdlib ve Lazkiye’de İki Artçı Sarsıntısı Meydana Geldi

Ulusal Sismoloji Merkezi, bugün SANA’ya ulaştığı açıklamada, İdlib’in kuzeybatısında yerel saat 22:47 sularında 18,8 kilometre derinlikte Richter ölçeğine göre 5,4 derecelik artçı sarsıntı meydana geldiğini belirtti.

Merkez ayrıca yaptığı açıklamada, Lazkiye’nin kuzeybatısında yerel saat 23:17 sularında Richter ölçeğine göre 3,4 büyüklüğünde bir artçı sarsıntının meydana geldiğini de belirtti.

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