İdlib ve Lazkiye’de İki Artçı Sarsıntısı Meydana Geldi
Ulusal Sismoloji Merkezi, bugün SANA’ya ulaştığı açıklamada, İdlib’in kuzeybatısında yerel saat 22:47 sularında 18,8 kilometre derinlikte Richter ölçeğine göre 5,4 derecelik artçı sarsıntı meydana geldiğini belirtti.
Ulusal Sismoloji Merkezi, bugün SANA’ya ulaştığı açıklamada, İdlib’in kuzeybatısında yerel saat 22:47 sularında 18,8 kilometre derinlikte Richter ölçeğine göre 5,4 derecelik artçı sarsıntı meydana geldiğini belirtti.
Merkez ayrıca yaptığı açıklamada, Lazkiye’nin kuzeybatısında yerel saat 23:17 sularında Richter ölçeğine göre 3,4 büyüklüğünde bir artçı sarsıntının meydana geldiğini de belirtti.