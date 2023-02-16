İddiası bile ortalığı birbirine kattı! Bomba transfer gelişmesi...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Neymar için kulübü PSG ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Avrupa'da ara transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından biri olan Chelsea şimdiden yine çok ses getirecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.

Önümüzdeki sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Chelsea, çok ses getirecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor. PSG ile yapılan özel görüşme ortaya çıktı. Star'a göre; bu hamle ile İngiliz ekbinin yeni sezonda daha çok konuşulacak transfere imza atacağı öğrenilirken, taraftarların bu hamleler karşısında bir hayli heyecanlı olduğu ifade edildi.

ESPN'in haberine göre; PSG'nin Başkanı Nasser bin Ghanim El-Khelaifi ve Chelsea'nin ortak sahibi Todd Boehly, Neymar'ın olası transferini görüşmek üzere Paris'te gizli bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Brezilyalı yıldız Neymar'ın PSG ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. PSG'de bu sezon Neymar, 17 gol ve 16 asistlik performansa imza attı.