“İddianameyi Gördü, İkna Oldu: Kılıçdaroğlu’ndan Kurultay Öncesi İmamoğlu’na ‘Yolsuzluk’ Resti!”

Bu çıkışın perde arkasını ve Kılıçdaroğlu’nun neyi amaçladığını ise kendisiyle en son görüşen isimlerden, eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen açıkladı.

Manifesto Gibi Çağrı: "Müteahhitlerden Arının"

Kılıçdaroğlu, yayınladığı 3 dakikalık videoda parti tabanına ve delegelere seslenerek adeta bir uyarı fişeği yaktı. İsim vermeden ancak açık bir adres göstererek; "Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle bir araya gelemez. Üzerine yapışan iftira ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz" ifadelerini kullandı.

Bu sözler, geçtiğimiz hafta Silivri ziyaretinde İmamoğlu ile bir araya gelmeyen Kılıçdaroğlu’nun, tavrını netleştirdiğinin en büyük kanıtı olarak yorumlandı.

Sevigen: "Kılıçdaroğlu Yolsuzluğa İnanmış Durumda"

Kılıçdaroğlu ile görüşen Baykal döneminin etkili ismi Mehmet Sevigen, bu hamlenin şifrelerini Takvim’e değerlendirdi. Sevigen'e göre bu çıkış, "geç kalınmış ama yerinde" bir hamle.

Sevigen, Kılıçdaroğlu’nun İBB iddianamesini bizzat incelediğini belirterek şu çarpıcı tespiti yaptı:

"Kemal Bey iddianameyi gördükten sonra yolsuzluk olduğuna inanmış durumda. 'Partiyi müteahhitlerden arındırın' derken kastettiği kişi elbette Ekrem İmamoğlu'dur."

Tarih Tekerrür mü Ediyor? Baykal ve Sarıgül Örneği

Sevigen, yaşanan süreci Deniz Baykal dönemine benzeterek tarihi bir hatırlatmada bulundu. Deniz Baykal’ın geçmişte Mustafa Sarıgül’e yönelik yolsuzluk iddiaları karşısında takındığı tavrı hatırlatan Sevigen, "Yolsuzlukların araştırılması ve partinin temizlenmesi için Baykal'dan sonra yapılan ikinci büyük çıkış budur" dedi.

Delegelere Net Mesaj

Kurultay'a sayılı günler kala yapılan bu hamle, parti içi muhalefetin ve Özgür Özel yönetiminin dengelerini değiştirmeye yönelik stratejik bir adım olarak görülüyor. Kılıçdaroğlu bu çıkışıyla delegelere açıkça; "Dosyaları görün, yolsuzluk iddialarını ciddiye alın ve partiyi bu isimlerden temizleyin" mesajı veriyor.

Kılıçdaroğlu'nun bu restinin, kurultay salonunda nasıl bir yankı bulacağı ise şimdiden en büyük merak konusu.