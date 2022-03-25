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Dünya İddialar doğru çıktı! Kuzey Kore, yeni tip balistik füze denediğini...
Dünya

İddialar doğru çıktı! Kuzey Kore, yeni tip balistik füze denediğini...

Kuzey Kore, dün denediği füzenin, "yeni tip" kıtalar arası balistik füze olduğunu açıkladı. Güney Kore, füzenin 6 bin 200 kilometrenin üzerindeki irtifada yaklaşık 1080 kilometre uçtuğunu açıklamıştı.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 09:27:00 -
İddialar doğru çıktı! Kuzey Kore, yeni tip balistik füze denediğini...

Kuzey Kore, dün denediği füzenin, "yeni tip" kıtalar arası balistik füze (ICBM) olduğunu açıkladı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, ülkenin dün yeni tip ICBM fırlattığı bildirildi.

Bu füzenin "ilk kez fırlatıldığı" kaydedilen haberde denemenin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un nezaretinde gerçekleştiği belirtildi.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin dünkü füzesinin 6 bin 200 kilometrenin üzerindeki irtifada yaklaşık 1080 kilometre uçtuğunu bildirmişti.

Japonya füzenin, Hokkaida'daki Oşima bölgesinin 150 kilometre batısına ve ulusal münhasır ekonomik bölge içerisine düştüğünü doğrulamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, kıtalar arası balistik füze denemesinin BM Güvenlik Konseyi kararlarını "alenen ihlal ettiğini" bildirmişti.

Brüksel'deki G7 liderler zirvesi kapsamında ikili görüşen ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio, denemeyi kınamıştı.

ABD Başkanı Biden'ın görüşmede ülkesinin, Japonya ve Güney Kore'nin "güvenliğine sarsılmaz desteğini" vurguladığı kaydedilmişti.

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