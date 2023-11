İDDEF’in İnsani Yardım Tırları Gazze’de

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 7 Ekim’den bu yana İsrail’in aralıksız devam ettirdiği saldırılar nedeniyle yerlerinden olan, okul ve hastane gibi noktalara sığınan Gazze’deki Filistinli kardeşlerine hayırseverlerin desteğiyle yardım ulaştırıyor. Bu kapsamda Gazze’deki ekipleri ve deposundan ekmek ve sıcak yemek, su arıtma tesisinden ise temiz içme suyu temin eden İDDEF, "insani ara" verilmesiyle birlikte Mısır’daki deposundan kumanya, ilaç ve tıbbi malzeme gibi acil yaşam ürünleri taşıyan 10 tırını Gazze’ye ulaştırdı. Özellikle un, pirinç ve yağ gibi temel yemek ihtiyaçlarının teslim edilmesiyle İDDEF ekipleri sıcak yemek ikramları için yoğun çalışma içerisine girdi.

Mısır'da yerel tedarik altyapısıyla birlikte insani yardım malzeme deposu kuran İDDEF’ten yapılan açıklamada, “İDDEF olarak, işgal altındaki Gazze’de yoğun bombardımanın başladığı ilk günden bu yana hem kazanlarımızı kaynatarak günlük 9 bin kişilik sıcak yemek ile 50 bin adet ekmek ikramında bulunuyoruz hem de ambulans ve temiz su temini sağlıyoruz. Ayrıca büyükbaş kurban kesimlerimizin sürdüğü Gazze’de et dağıtımlarıyla beraber, sıcak yemek yapıyoruz. Bugüne kadar Gazze’deki depomuzdan sağladığımız yardımlarımıza ek olarak insani ara verilmesiyle yardım taşıyan 10 tırımızı Gazze’ye gönderdik. Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yaparak Gazze’ye ulaşan yardım konvoyumuzdaki ilaç, tıbbi malzeme, gıda ve su yüklü yardım malzemelerini hastanelere, okullara ve mazlum kardeşlerimize teslim etmeyi sürdürüyoruz. Allah’ın izniyle her hafta ise insani yardım malzemesi yüklü 3 tırı düzenli olarak sınıra ulaştırmayı hedefliyoruz. Özellikle, saldırılarla harabeye dönen Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 700 bin kişi temel hizmetlere erişemiyor. İDDEF olarak öncelikli çağrımız Gazze’de kalıcı ateşkesin bir an önce sağlanmasıdır” denildi.

Hayırseverler, Gazze’deki mağdur ailelere "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına FAST/EFT/havale yoluyla, Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerindeki temsilcilikleri ziyaret ederek ya da 0212 6210065 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi alarak destekte bulunabiliyor. Hayırseverler ayrıca GAZZE yazıp 7230'a SMS göndererek 20 TL bağış yapabiliyor.



ÖNE ÇIKAN VİDEO