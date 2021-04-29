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Ekonomi İdari ve Mali İşler Müdürlüğü akaryakıt satın alacak
Ekonomi

İdari ve Mali İşler Müdürlüğü akaryakıt satın alacak

İdari ve Mali İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre akaryakıt satın alıncak.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 13:20:00 -
İdari ve Mali İşler Müdürlüğü akaryakıt satın alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Şanlıurfa Valiliği ve Şanlıurfa YİKOB Hizmetlerin de Kullanılan Araçlar, Başkanlığa ait olan veya Tahsisli Bulunan Taşınmazlar ile Şanlıurfa Hükümet Konağında Kullanılmak üzere akaryakıt alım işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecek. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacak.

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