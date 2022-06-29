İdamlıklara bakın kim sahip çıktı

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Son dönemlerde yaşanan olayların ardından vatandaşlar 'idam' çağrılarında ses yükseltmeye başladı.

Terör, çocuk tacizci ve tecavüz gibi suçlar için getirilmesi konuşulan idam cezasına CHP'nin adeta yayın organı görevini üstlenen Cumhuriyet Gazetesi ile sözde kadın derneği olan 29 Ekim Kadınları Derneği karşı çıktı.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen derneğin Başkanı Şenal Sarıhan, insanların can, mal ve namuslarını kesin bir şekilde garanti altına alacak olan idam cezası ilişkin beyin yakan açıklamalar yaptı.

"İdam bir ceza değildir. Çağdaş infaz sisteminde kabul edilemez bir uygulamadır" diyen Sarıhan, aklınca Cumhur İttifakı'nı hedef aldı.

Ortalıkta "kadın haklarını savunuyorum" diye dolanan Şenal Sarıhan, utanmadan sıkılmadan "Korku ortamı amaçlıyor" iftirasını attı.

"Tecavüzcülerin avukatı gibi konuşuyorsun"

Sarıhan'ın sözlerine vatandaşlardan tepki gecikmedi. Vatandaşlar Şenal Sarıhan "Tecavüzcülerin avukatı gibi konuşuyorsun. Onları neden savunuyor?" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.