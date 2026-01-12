  • İSTANBUL
SON DAKİKA
İdamı getirin artık! Fatih'te gündüz vakti skandal

İdama varan caydırıcı cezaların olmaması Türkiye için adeta bir beka meselesi olarak devam ediyor. Son olarak İstanbul Fatih'te gündüz vakti bir eve ateş açıldı. Uyuşturucu ve silahla yakalanan saldırgan tutuklandı.

Fatih ilçesi Seyid Ömer Mahallesi'nde, 6 Ocak günü gündüz vakti bir eve henüz bilinmeyen bir nedenle ateş açıldı.

Silah seslerini duyan mahallelilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olaya ilişkin çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, çevredeki güvenlik kameraları tek tek incelendi.

Yürütülen çalışmalar neticesinde, kimliği tespit edilen B.A. (20) isimli şahıs, aynı gün Fatih ilçesi Mevlanakapı Mahallesi'ndeki evinde suç unsuru silahla yakalandı.

 

 

Şahsın adresinde arama gerçekleştiren polis ekipleri, evde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan B.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, adliyeye sevk edildi.

Şahıs, çıkarıldığı hakimlikçe, 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'mala zarar verme' ve 'ruhsatsız silah veya ateşli mermi bulundurma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

