İdama buradan başlayın! İşte huzurevindeki vahşetin sanığı için istenen ceza

Olay, 3 Mayıs 2024 günü saat 01.30 sıralarında Döşemealtı ilçesinde bulunan Halil Akyüz Huzurevi’nde meydana geldi. Yaklaşık 4,5 yıldır huzurevinde kalan İzzettin Süğüt (65), aralarında husumet bulunduğu öne sürülen huzurevi sakini Selçuk Goncegül’e (73) gece uykuda meyve bıçağıyla saldırdı. Saldırıyı duyup odaya gelen Ali Serdar Batır (66) ve Ahmet Özdemirel’i (74) de bıçaklayan Süğüt, yangın merdiveninden kaçtı. İhbar üzerine huzurevine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Selçuk Goncegül ile Ali Serdar Batır’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Ahmet Özdemirel de ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Polis ekipleri kaçan İzzettin Süğüt’ü Yeşilbayır Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Huzurevinde yaşanan tartışmalar nedeniyle hakkında tutanak tutulduğu, tahliye süresi uzatılan odasından o gün çıkışının kesinleştiği öğrenilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iki elinde bıçak bulunan zanlının koridorda huzurevinin güvenlik görevlisiyle karşı karşıya gelmesi, görevlinin yere düşmesi ile İzzettin Süğüt’ün peşinden gittiği anlar yer aldı.

Sanık ilk duruşmada verdiği beyanında, huzurevi yönetimiyle tartışma yaşadığını iddia ederek, "Olay günü huzurevi müdürü bana koridorda küfürler etti, bana vurdu. ’Seni huzurevinden atacağım. Çıkış için imza atmazsan kadını taciz ettiğini söyleriz dediler. Ben de imza attım. Odama döndüğümde ise maktul Selçuk Goncegül bana iki kere vurdu. O gün kendimi kaybettim, psikolojim bozuldu. Ben de o sinirle mutfağa gittim ve elime geçen ilk bıçağı aldım. Daha sonra arkadaşım Ali Serdar Batır’a saldırdım. Selçuk Goncegül ise sandalyede oturuyordu. Televizyon izliyordu. Kolumu tuttu. Ben de kendimden geçtim, saldırdım. Çok pişmanım, ne yaptığımı hatırlamıyorum. Amacım korkutmaktı. Ahmet Özdemirel’i neden bıçakladığımı da hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Davanın bugünkü duruşmasına sanık İzzettin Süğüt cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, müşteki avukatı salonda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, Süğüt’ün Selçuk Goncegül ile Ali Serdar Batır’ı tasarlayarak öldürdüğü, Ahmet Özdemirel’e yönelik eylemini ise canavarca hisle gerçekleştirdiği yönünde mütalaa sundu.

Mütalaaya karşı konuşan sanık İzzettin Süğüt, huzurevi yönetimini suçlayarak, "Olaya itirazım yok, burada durmayı hak etmiyorum. Bu olayı yapan da, yaptıran da o dönemdeki başhemşire ile şube müdürüdür. Bizi karşı karşıya getiren onlardır. Ben vedalaşacaktım, beni sürtüştürdüler" dedi.

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve ek savunmanın alınması için ileri bir tarihe ertelendi.