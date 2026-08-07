  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail'in güvenlik doktrini nasıl sarsıldı 100 yıllık algı 7 Ekim’de yıkıldı Terörsüz Türkiye kanunu: Çerçeve yasa kabul edildi İyi Parti kapıya taktı! Provokasyona mı soyunacaksınız? Ali Karahasanoğlu İP’e fena yüklendi Amerika hep şişirilmiş bir balondan ibaretti! Salgın büyüyor: Virüs mutasyona uğradı! Suudi Arabistan’dan “Mekke Savunma Anlaşması” mesajı: Bölgenin ve dünyanın güvenliğine katkı sağlıyor Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: "Terörsüz Türkiye" için tek şart açıklandı! Pezeşkiyan'dan ABD'ye rest: Teslim olmamızı istiyorlarsa savaşacağız! Demirtaş dışarı mı çıkacak? Adalet Bakanı Akın Gürlek resmen açıkladı! 'Mücteba Hamaney her an ölebilir!'
Gündem İdam gelsin eşkıyalık son bulsun! Hastane önünde vahşet
Gündem

İdam gelsin eşkıyalık son bulsun! Hastane önünde vahşet

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İdam gelsin eşkıyalık son bulsun! Hastane önünde vahşet

İdama varan caydırıcı cezaların olmaması nedeniyle şehir eşkıyaları sokaklarda cirit atıyor. Son olarak Şanlıurfa Viranşehir'de hastane önünde silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Husumetli 2 aile arasında henüz bilinmeyen nedenle yaşanan tartışma sonrası jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.A. ifadesinin alınmasının ardından sağlık kontrolü için Viranşehir Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Hastane bahçesinde husumetlisi olabileceği belirtilen 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenen Metin A. (26) ile seken kurşunlardan isabet eden 9 yaşındaki Ayşe E. yaralandı.

 

Yaralılar, aynı hastanede tedavi altına alındı.

Saldırının ardından hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Millet idamlarını bekliyor! "Yenidoğan çetesi" davasında yeni gelişme
Millet idamlarını bekliyor! "Yenidoğan çetesi" davasında yeni gelişme

Gündem

Millet idamlarını bekliyor! "Yenidoğan çetesi" davasında yeni gelişme

Provokatör ajanı İran affetmedi ABD-İsrail casusu idam edildi
Provokatör ajanı İran affetmedi ABD-İsrail casusu idam edildi

Dünya

Provokatör ajanı İran affetmedi ABD-İsrail casusu idam edildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23