İdam gelsin eşkıyalık son bulsun! Hastane önünde vahşet
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İdama varan caydırıcı cezaların olmaması nedeniyle şehir eşkıyaları sokaklarda cirit atıyor. Son olarak Şanlıurfa Viranşehir'de hastane önünde silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.
Husumetli 2 aile arasında henüz bilinmeyen nedenle yaşanan tartışma sonrası jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.A. ifadesinin alınmasının ardından sağlık kontrolü için Viranşehir Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Hastane bahçesinde husumetlisi olabileceği belirtilen 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenen Metin A. (26) ile seken kurşunlardan isabet eden 9 yaşındaki Ayşe E. yaralandı.
Yaralılar, aynı hastanede tedavi altına alındı.
Saldırının ardından hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.