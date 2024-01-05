  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hamas'tan Aruri suikasti ile ilgili bomba açıklama

Ankara'da Tevhid sancakları dalgalanıyor!

Türkiye'de yakalanan MOSSAD ajanlarına ilişkin sır perdesi aralanıyor!

Doğu Perinçek kurulan Süper Kupa tezgahının arkasındaki ismi Latif Şimşek'e açıkladı!

HKP'den 'Filistin mitingine' suç duyurusu hadsizliği!

İsrail'in sinsi işgali devam ederken İngilizlerden çok tehlikeli KKTC provokasyonu!

'Tevhid sancağına saldırı' 'süper kupa' derken Gazze unutuldu mu? Katiller yine bomba yağdırdı!

Gram altın için şok tahmin! '1000 lira birden gram altın değişecek' dedi, 'yapmayın, etmeyin' diye uyardı

Selçuk Bayraktar gece yarısı paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Kızılelma'ya varıncaya kadar...

İhsan Şenocak Hoca Tevhid sancağının Müslümanlar için önemini anlattı! Osmanlı hilal yıldızlı bayrağı niye yaptı?
Gündem İdam edin bunları! Volkan Reçber ve Emrah Sever'in örgütlerine baskın
Gündem

İdam edin bunları! Volkan Reçber ve Emrah Sever'in örgütlerine baskın

Yeniakit Publisher
2024-01-05 09:46:00 -
İdam edin bunları! Volkan Reçber ve Emrah Sever'in örgütlerine baskın

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Kafes-29” operasyonlarında elebaşılığını Volkan Reçber ve Emrah Sever’in yaptığı 2 bölgesel organize suç örgütü çökertilerek 61 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Kafes-29” operasyonlarında elebaşılığını Volkan Reçber ve Emrah Sever’in yaptığı 2 bölgesel organize suç örgütünün çökertildiğini belirterek, 61 şüpheli şahsın yakalandığını bildirdi.

Operasyonların devam ettiğini vurgulayan Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:

Kız çocuğunu öldürdüler, polisle çatıştılar

"Milletimizin huzurunu bozanların huzurunu bozmaya devam edeceğiz. Organize suç örgütü üyelerini tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız. Hepsi kafese girecek. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüklerince gerçekleştirilen 'Kafes-29' operasyonlarında elebaşılığını yurt dışında olan ve Kırmızı Bültenle aranan Volkan Reçber ile halen cezaevinde olan Arap Emrah lakaplı Emrah Sever’in yaptığı, birbirleriyle husumetli 2 ayrı bölgesel suç örgütünün; İstanbul’da 4 ayrı cinayet gerçekleştirdikleri, İstanbul’da gerçekleştirdikleri silahlı çatışmalardan dolayı 1 kız çocuğunun ölümüne ve çok sayıda iş yerinde maddi hasar oluşmasına neden oldukları, Eyüpsultan’da görevli polis memurlarıyla çatışmaya girdikleri, anlaşmazlık yaşadıkları şahıslara yönelik tehdit ve silahlı saldırı eylemleri gerçekleştirdikleri, korkutma ve haraç almak amaçlı çok sayıda iş yerinin ve ikametin kurşunlanması olayını gerçekleştirdikleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları, çok sayıda ruhsatsız silah yakalattıkları ve yabancıların paralarını yağmaladıkları tespit edildi. İstanbul merkezli 7 ilde 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' ve örgüt faaliyetleri kapsamında yukarıdaki suçları işleyerek kamu güvenliği ve barışını tehdit eden şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda; 28 tabanca, 6 AK-47 kalaşnikof, 1 Utaş uzun namlulu otomatik silah, 1 çelik yelek ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Halkımızın huzurunu bozan suç odaklarıyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."

Kesin çözüm idam!

Teröristler, mafyalar, uyuşturucu satıcıları, tecavüzcüler ve katiller için 'idam' çağrısı yapan vatandaşlar; yetkililere "Bunlar ancak böyle yola gelir" diye seslendi.

İdam edin bunları! Tekirdağ'da paketlendiler
İdam edin bunları! Tekirdağ'da paketlendiler

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İdam edin bunları! Tekirdağ'da paketlendiler

İdam edin bunları! Suç örgütü lideri tutuklandı
İdam edin bunları! Suç örgütü lideri tutuklandı

Gündem

İdam edin bunları! Suç örgütü lideri tutuklandı

İdamlık bunlar! 22 yaşındaki kadın banyoda doğurduğu bebeği bina boşluğuna attı
İdamlık bunlar! 22 yaşındaki kadın banyoda doğurduğu bebeği bina boşluğuna attı

Yerel

İdamlık bunlar! 22 yaşındaki kadın banyoda doğurduğu bebeği bina boşluğuna attı

Darısı Türkiye'deki İsrail muhbirlerinin başına: İran 4 İsrail ajanını idam etti
Darısı Türkiye'deki İsrail muhbirlerinin başına: İran 4 İsrail ajanını idam etti

Dünya

Darısı Türkiye'deki İsrail muhbirlerinin başına: İran 4 İsrail ajanını idam etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23