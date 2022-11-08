İçtaş İnşaat’tan 2 ton plastik tasarrufu
IC İçtaş İnşaat, plastik kullanımını azaltma ve önleme amacıyla aksiyonlar alarak 1 yılda 2.12 ton tasarruf sağladı.
Şirktin plastik azaltmada geldiği nokta İş Dünyası Plastik Girişimi (İPG) tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. IC İçtaş İnşaat’ın ardından 2022 içerisinde IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding’in 3 grup şirketi daha İPG’ye imzacı oldu. Gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakmak; plastik kullanımını azaltmak amacıyla girişime dahil olan Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ), ICA-Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi ve Treysan faaliyet yürüttükleri sektörde ilkleri hayata geçirdi.