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Ekonomi İçtaş İnşaat’tan 2 ton plastik tasarrufu
Ekonomi

İçtaş İnşaat’tan 2 ton plastik tasarrufu

IC İçtaş İnşaat, plastik kullanımını azaltma ve önleme amacıyla aksiyonlar alarak 1 yılda 2.12 ton tasarruf sağladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 11:57:00 -
İçtaş İnşaat’tan 2 ton plastik tasarrufu

Şirktin plastik azaltmada geldiği nokta İş Dünyası Plastik Girişimi (İPG) tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. IC İçtaş İnşaat’ın ardından 2022 içerisinde IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding’in 3 grup şirketi daha İPG’ye imzacı oldu. Gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakmak; plastik kullanımını azaltmak amacıyla girişime dahil olan Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ), ICA-Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi ve Treysan faaliyet yürüttükleri sektörde ilkleri hayata geçirdi.

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